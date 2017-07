Fikk ikke bytte vare - truet med å tenne på seg selv

Politiet forhandlet med mann som truet med å tenne på seg selv og Byggmakker i Lillestrø.

- Vi er på stedet og forhandler med personen. Mer kan jeg ikke si nå, uttalte operasjonsleder i Øst politdistrikt, Patrick Solberg, til Romerikes Blad mens situasjonen ennå var uavklart.

- Han skrek veldig og ba om å få byttet en vare, men fikk ikke det. En venn av meg så at han helte væske over seg, forteller et vitne til avisa.

RBs fotograf på stedet kunne fortelle at politiet har satt opp sperringer.

Politiet fikk melding om mannen klokka 09.05.

- Vi har kontroll på mannen nå, opplyser politiet på Twitter klokka 10.30.

