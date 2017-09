Finn krevde boligannonse med nikabkledde kvinner fjernet

- Det er diskriminering, sier selger.

Da jurist Ieva Rise skulle legge ut sin leilighet på Grønland i Oslo for salg, bestemte hun seg for å gjøre det selv. Da bildene og teksten skulle til annonsen skulle knipses og skrives, gikk hun for en litt uvanlig vri:

Rise fikk noen venninner til å stille opp som modeller, alle kledd i det ofte omstridte klesplagget nikab.

- Ofte når folk skal selge en leilighet, så leier de inn en stylist til å fikse ting. Jeg ville gjerne vise frem leiligheten min sitt særpreg. Den har en veldig østlig stil, så da tenkte jeg at det kunne passe med å ha med venninnene mine i fargerike klær. At de i tillegg er kledd i nikab er delvis for å skjule ansiktene deres, men jeg ville i tillegg at bildene skulle representere bydelen leiligheten ligger i. Grønland er en fargerik bydel som både har og aksepterer muslimer og ikke-muslimer. Her kan alle være som de er, sier Rise til Nettavisen.



De nikab-kledde kvinnene i annonsen - kombinert med omtalen av boligen som et «harem» - skapte høye bølger.





Omtalt som «harem»

Særpreget på annonsen falt ikke i god jord hos Finn.no. De stoppet boligannonsen og ville ikke republisere den før Rise endret både teksten og bildene. Blant annet reagerte nettsiden på at hun omtalte leiligheten som et «harem», noe hun gjorde ettersom det bare er damer som har bodd i den.

- Kun 30 minutter etter jeg la ut annonsen, fjernet Finn den fordi folk hadde klaget. Da jeg først ble kontaktet av Finn, tenkte jeg at jeg bare måtte endre boligannonsen. Men så gikk det opp for meg at dette er ren diskriminering. Ønsker man ikke å ha slike kvinner i annonser, og dermed ikke akseptere dem i samfunnet? spør hun retorisk.

- I ti dager kranglet jeg med Finn for å få den republisert. Det var først da jeg påpekte at dette er ren diskriminering og kan medføre til et erstatningsansvar, at de snudde, forteller juristen.

Annonsen med de originale bildene er nå aktiv igjen, men kan igjen bli slettet, opplyser Finn.no til TV 2.

Ifølge Rise klarte Finn.no aldri å påpeke hvilke spesifikke retningslinjer hun brøt med som følge av nikab-bildene.

- Finn godtar apekatter, tennisballer og nakne kvinner i andre boligannonser, men de kunne ikke fortelle meg hvorfor kvinner i nikab brøter med deres retningslinjer.

- Det siste året har det vært en heftig debatt rundt bruken av hijab og nikab i Norge. Forstår du at folk reagerer på bildene?

- Jeg er fullt klar over at mange reagerer på nikab. Selv er jeg hverken i for eller imot, folk må få lov til å gå kledd i akkurat hva de vil. Mange mener at hijab og nikab er kvinneundertrykkende, men i mine øyne blir disse kvinnene enda mer undertrykt dersom vi ikke aksepterer å se dem i boligannonser, på gata eller på arbeidsplassen. Da er det storsamfunnet som undertrykker dem, mener Riise.

- Noen velger å bruke disse plaggene frivillig. Da er uheldig å skjære alle over én kam. Personen bak klesplaget er mye viktigere enn selve klesplagget, legger hun til.

Rise sier hun er glad for at annonsen er tilbake på nettsiden, men hun liker ikke at den ble sensurert i det hele tatt.

- Både som menneske og jurist, er jeg veldig skuffet over måten Finn.no har behandlet saken på.

Blandete reaksjoner



Det var TV 2 som omtalte boligannonsen først. Til deres nettsider sier sikkerhetsansvarlig i Finn.no, Geir Petter Gjefsen, at det var mange som reagerte på Rises annonse.

– Vi har mottatt flere klager, hvor folk opplever annonsen som støtende. Det var ordlyden og teksten om harem, kombinert med bildene av nikabkledde kvinner vi fant uheldig. Og derfor ba vi annonsøren om å fjernet teksten, sier Gjefsen.

Til TV 2 sier Gjefsen at det er fortsatt mulig annonsen blir fjernet.

– Men det er fortsatt en pågående diskusjon om dette er støtende. Jeg kan derfor ikke garantere at den ikke vil bli endret, sier Gjefsen.

Har fått støtte



Rise forteller at hun har fått mange støttende meldinger fra folk, men at noen reagerer kraftig på boligannonsen.

- Jeg skulle ønske at folk var mer rause. Inntrykket mitt er at mange av de som har sendt meg epost og blir provosert, ikke kjenner mange muslimer eller har dem i omgangskretsen. Det er mye fordommer der ute.

- Om du ikke liker boligannonsen kan du jo bare droppe å lese den, eventuelt kjøpe bolig et annet sted, avslutter hun.

