Fire uker i varetekt for 19-åring siktet for drapsforsøk på skole

19-åringen som har erkjent å ha stukket ned ekskjæresten (16) i Lier, blir varetektsfengslet i fire uker.

Knivstikkingen skjedde i en korridor inne på St. Hallvard videregående skole i Buskerud like før klokken 11 mandag, og både lærere og mange av jentas medelever var vitne til det dramatiske overfallet.

19-åringen er siktet for forsøk på drap og erkjenner ikke skyld, selv om han erkjenner de faktiske forholdene. Under fengslingsmøtet tirsdag samtykket han til varetektsfengsling i fire uker, slik politiet ba om.

– Vi var i avhør mandag kveld. Han er fortvilet over det som er skjedd, sa 19-åringens forsvarer, advokat Martin Smith, til NTB før rettsmøtet klokka 12.

Les også: Knivstukket skolejente (16) utenfor livsfare



Jenta ble i all hast kjørt til sykehuset i Drammen etter at hun ble stukket flere ganger i overkroppen og påført alvorlige skader. Jentas far har opplyst til NRK at datteren er operert, samtidig som han ber folk la være å spekulere i årsaker til knivstikkingen.

– Det viktigste er at hun overlevde og ikke får varige mén, sier han.