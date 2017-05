Fire ulvevalper født i Dyreparken i Kristiansand

ANNONSE

– Alle fire er friske og fine, konstaterer veterinær og fagansvarlig for Dyreavdelingen, Rolf-Arne Ølberg, etter den første helsesjekken denne uken.

Sjekken avslørte også at det er fire søstre som har sett dagens lys i Nordisk Villmark. Det antas at fødselen skjedde tirsdag 16. mai.

VISER FRAM: Biolog Helene Axelsen med en av de fire nyfødte ulvevalpene.

Det er fire år siden det sist ble født ulveunger i Dyreparken. Foreldrene som er alfaparet Fenris (4) og Frøya (3) får en stor overgang fra å være alene til plutselig å være en flokk.

Les også: Tolv ulvevalper født i Hedmark

Les også: 20 sauer er trolig tatt av ulv i Askim: – Et makabert syn

– Dette er bra for flokkstrukturen. Det binder hannen og tispa godt sammen, og nå skal vi ha fullt fokus på å se til at de får ro, og at de går godt sammen framover, forklarer Ølberg.

Etter to ukers levetid veier de fire søstrene nå rundt to kilo hver.

– De første ukene kommer de til å bare sove, drikke melk og vokse. Men om noen uker vil de bli mer mobile, og kommer etter hvert til å utforske området sammen med moren. Selv om anlegget er veldig stort, tror vi det er gode sjanser for at våre gjester kan få sett dem i løpet av sommeren, sier Ølberg.