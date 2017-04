ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Det er mindre snø enn normalt i fjellet i Sør-Norge idet påskeferien står for døren for mange. Om turen går til Møre og Romsdal, Troms eller Hordaland derimot, har du gode sjanser for å finne mye snø.

Observasjonene fra Meteorologisk institutt torsdag viser for eksempel 0 centimeter på Hølto i Hemsedal i Buskerud (648 meter over havet), 35 centimeter på Beisteostølen i Oppland (965 meter over havet), 45 centimeter på Ørsjøsetra i Trysil i Hedmark (664 meter over havet) og bare 9 centimeter på Tryvannshøgda i Oslo (514 meter over havet).

Raskt minkende



Målingene de siste dagene viser at det minker raskt på snøen i Sør-Norge.

- I Sør-Norge ligger det på halvparten av det som er middelverdien for de siste 30 årene, så det er en del mindre snø enn det som er normalen, uttalte statsmeteorolog Elbjørg Moxnes til Nettavisen onsdag.

- Det er fortsatt greit skiføre på mange av det vanlige skidestinasjonene. Men det er nok klister man må pakke i sekken, i hvert fall i Sør-Norge, uttalte statsmeteorologen.

Her er det over én meter

Skal du finne snødybder over en meter, er Haukeliseter i Vinje kommune i Telemark et alternativ. Der var det torsdag en snødybde på 127 centimeter. På Folkefonna skisenter i Jondal kommune i Hordaland kan de skilte med 207 centimeter, mens på fjelet Mannen i Rauma kommune i Møre og Romsdal er snødybden målt til 302 centimeter. Her har det kommet mer snø de siste dagene.

Se rangert liste over de 50 stedene med mest snø akkurat nå.

Slik finner du din destinasjon

Hele listen finner du på nettstedet yr.no. Den viser snømålinger fra mange av målestasjonene til Meteorologisk institutt. Lista blir oppdatert løpende. Går du inn på nettsiden, kan du trykke Ctrl+F for å søke opp din destinasjon.

På nettstedet SeNorge.no kan du se kart over snødybder, skiføre og snøsmelting.

Snøkartet fra SeNorge.no torsdag viser hvor i landet det er mest snø akkurat nå.