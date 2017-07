Flere har anmeldt hatkriminalitet etter Pride-paraden

ANNONSE

Generalsekretær Susanne Øvergaard i Skeiv Verden har ifølge Dagsavisen anmeldt en hendelse som skjedde kvelden før paraden. Hun forteller at tre menn ropte «jævla homser» til henne og et par venner da de pyntet paradebilen. En av mennene skal ha oppført seg truende mot Øvergaard, og da hun ringte politiet, skal han ha reagert med å dytte henne opp mot en vegg og true med voldtekt.

Dagsavisen har også snakket med Ahmed Umar som skal ha blitt slått ned på vei hjem fra paraden av en hissig guttegjeng, og Haydar Mahdi som fikk en kaffekanne slengt etter seg da han og en venn var på vei til paraden.

Politiførstebetjent Monica Lillebakken i hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt kan fortelle at de har fått inn fire anmeldelser som relaterer seg til hatkrim i forbindelse med Pride. Hun sier til avisen at én hatkrimsak er én for mye.

– Vi ser alvorlig på de sakene vi har fått kunnskap om, og de blir prioritert. Ingen skal måtte bli utsatt for straffbare handlinger med bakgrunn i hvem de er, sier Lillebakken.