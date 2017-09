Flere jenter i terapi etter å ha delt nakenbilder

Et økende antall unge jenter går i terapi etter å ha delt nakenbilder av seg selv. – Mange angrer forferdelig, sier psykolog.

Psykolog Ingrid Blessom sier til NRK at jenter i 14-årsalderen går i terapi hos henne.

– Det er mange som sliter i etterkant. De føler at det er noe som ekstremt privat som andre har fått tilgang til. Noen får nesten samme reaksjoner som noen har blitt utsatt for overgrep, sier hun.

Blessom er psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Hun sier flere av jentene som kommer til henne innrømmer å ha begynt med dette i 11-årsalderen og at mange av dem sliter med angst og depresjon.

– Vi vet ikke om dette er et fenomen som kommer til å bre om seg. Vi vet ikke om det er mange jenter som kommer i terapi senere. Det er et ferskt fenomen. Jeg er redd dette er toppen på et isfjell, fortsetter hun.

Ifølge Medietilsynets rapport om Barn og medier fra 2016 hadde 9 prosent av barn i alderen 13 til 16 år sendt nakenbilder av seg selv, sammenlignet med 4 prosent i 2010. Rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna sier det er for lite kunnskap om temaet.

– Det kan være at vi tilskriver det større fare enn det det egentlig er. Men den største bekymringen er at det kan føre til mobbing, og det kan selvfølgelig bli brukt som trussel.

