Flere polare lavtrykk på vei mot land: Varsler full storm i Troms

ANNONSE

En rekke polare lavtrykk er torsdag kveld i ferd med å dannes ute i Nord-Atlanteren. Det skriver Nordlys.

Allerede i morgen vil sannsynligvis to av dem sette kursen rett mot kysten av Troms og Vest-Finnark.

- Det har begynt å sige store mengder kald luft ned fra nord, noe som har dannet en rekke virvler som vi ser på satelittbildene vi har fått inn. Slike virvler kan igjen utvikle seg til polare lavtrykk, forteller Anita Ager-Wick, vakthavende meteorolog hos Værvarslinga for Nord-Norge, til Nordlys.

Her kan du sjekke været der du er!

Kan bli flere polare lavtrykk

Minst to av disse virvlene vil sannsynligvis utvikle seg til polare lavtrykk. Forventet treffpunkt på land er Troms og Vest-Finnmark.

- Det er potensiale for flere polare lavtrykk, men vi er ennå ikke sikre på hvilke av dem som utvikler seg til polare lavtrykk og hvor de vil treffe langs kysten, sier Ager-Wick til Nordlys.

I verste fall kan vindstyrken komme opp i full storm.

Hun sier at meteorologene er uvanlig usikre på hvordan være i landsdelen vil utvikle seg det neste døgnet.

- Det mest sannsynlige er at det vil utvikle seg polare lavtrykk mellom Jan Mayen, Spitsbergen og Troms. De vil begynne å bevege seg mot Nord-Norge tidlig fredag, og mest sannsynlig mot Troms. Dermed ligger det an til storm og kraftige snøbyger fredag kveld og natt til lørdag, sier meteorologen.

- Det ligger også an til at polare lavtrykk vil treffe natt til søndag, legger hun til.

LES også: Tåke skaper store problemer for flytrafikken i Sør-Norge



Til fjells i #vinterferien? Det blir kaldere til uken og været ser ikke så verst ut! Gislefoss ønsker deg god tur! #SørNorge #Trøndelag pic.twitter.com/nV2ZTvAV43 — Meteorologene (@Meteorologene) 16. februar 2017

Ber folk følge med

Usikkerheten hos meteorologene er foreløpig så pass stor at de ennå ikke har utstedt OBS-varsel. Det er imidlertid ventet at varsler for Troms vil sendes ut i kveld.

- Vi har begynt å overvåke lavtrykkene, men usikkerheten er stor. Derfor vil jeg oppfordre folk til å følge med på værmeldingen det neste døgnet, sier Ager-Wick.

Flere saker fra Nordlys får du her!