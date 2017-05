Flere tusen våpen levert til politiet i våpenamnesti

ANNONSE

Under de forrige amnestiene i 2003/2004 og 2008 fikk politiet inn henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen av forskjellig slag.

Bare i løpet av de to første månedene av årets amnesti ble det levert inn over 3.000 våpen, og politiet forteller om en topp de siste dagene før fristen går ut onsdag, melder NRK.

– Det har vært stor pågang. Spesielt de siste dagene har telefonen ringt nesten hele tiden, samtidig som det har kommet folk for å levere våpnene sine, forteller Tom Leonardsen, våpenforvalter i Oslo politidistrikt.

Leonhardsen mener at det har kommet inn like mange våpen de siste dagene som det har kommet inn i begynnelsen av perioden. han anslår at rundt 80 prosent av de innleverte våpnene i hovedstaden stammer fra krigens dager og er arvevåpen eller våpen fra dødsbo.

Folk som benytter seg av amnestiet slipper å risikere tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader. Etter at amnestiperioden utløper onsdag ved midnatt risikerer alle som blir tatt med ulovlige våpen inntil to års fengsel, i grove tilfeller seks år.

De fleste våpnene som blir innlevert vil bli destruert, men det er også mulig å be om å få det plombert eller søke om å få beholde våpenet.