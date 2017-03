UNGDOMSKRIMINELLE: Over 1.200 Oslo-ungdommer under 18 år ble anmeldt for straffbare forhold i fjor. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Flere ungdomskriminelle registrert i Oslo i fjor

Over 1.200 Oslo-ungdommer under 18 år ble anmeldt for straffbare forhold i fjor. Det er nesten 20 prosent flere enn året før, ifølge Aftenposten.