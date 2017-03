Flere velger humanistisk konfirmasjon

ANNONSE

Seremonisjef Lene Mürer i Human-Etisk Forbund er strålende fornøyd med tallene.

– Det er fantastisk at så mange unge ønsker å bruke tiden sin på å diskutere og reflektere over temaer som etikk, identitet og menneskerettigheter, sier Mürer.

Kritisk tenkning er et av hovedtemaene på konfirmasjonskursene, noe Mürer mener er særlig viktig i disse dager.

– I dagens informasjonssamfunn er evnen til å tenke kritisk og selvstendig viktigere enn noen gang, og det er nettopp det vi ønsker å formidle til ungdommene på kurs, sier hun.

Færrest velger humanistisk konfirmasjon i Sogn og Fjordane, der bare 5,7 prosent av årskullet med 15-åringer går for dette alternativet. Tilbudet er mest populært i Vestfold med 25,7 prosent og i Oslo med 24 prosent. Det stilles ikke krav om at man må være medlem i Human-Etisk Forbund for å delta i humanistisk konfirmasjon.

Til sammenligning valgte 60 prosent av landets 15-åringen konfirmasjon i Den norske kirke i fjor.

