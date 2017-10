Flertall for å kutte millionstøtten til Human Rights Service

Venstre og KrF vil kutte statsstøtten til HRS. Dermed er det flertall i Stortinget for å gjøre det.

Fra før har Ap, SV og Sp signalisert at de vil kutte millionstøtten til den islamkritiske organisasjonen.

Nå vil også Venstre og KrF gjøre det samme. Dermed er det et klart flertall i Stortinget, melder Aftenposten.

Kritikken går blant annet på at de ikke bidrar til økt integrering.

Organisasjonens siste oppfordring om å be nordmenn fotografere og sende inn bilder av muslimer i Norge for å dokumentere det HRS kaller den «kulturelle revolusjonen i Norge, har fått begeret til å renne for mange folkevalgte, skriver Aftenposten.

Mandag uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide at HRS har seg selv å takke dersom de mister statsstøtten.

– Jeg har forståelse for regjeringens beslutning når det gjelder Islamsk Råd. Islamsk Råd har seg selv å takke. Og skulle HRS miste sin støtte, så tror jeg vi kan si akkurat det samme: De har kun seg selv å takke, sier Hareide til NTB.

Nettavisen har vært i kontakt med Hege Storhaug. Hun ønsker ikke kommentere saken.

Saken oppdateres.

