Flertall for utvidet fedrekvote

KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen. Dermed er det flertall for forslaget på Stortinget.

Regjeringens andre samarbeidsparti Venstre ventes også å støtte representantforslaget fra Arbeiderpartiet. Forslaget skal komitébehandles, men alt ligger til rette for at regjeringen allerede under den første ordinære arbeidsdagen på Stortinget blir påført et nederlag.

– Vi har behandlet Aps forslag i vår gruppe. Gruppa har bestemt at vi vil støtte det, sier familiepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold i KrF til NRK.

NTB får opplyst at KrF vil jobbe videre for å utvide den samlede foreldrepermisjonen med fire uker, slik partiets primærstandpunkt tilsier. Men gruppemøtet tirsdag morgen avklarte altså at KrF støtter Aps forslag, som dermed vil få flertall på Stortinget.

Høyre og Frp gikk for fire år siden til valg på å fjerne fedrekvoten. Etter forhandlinger med Venstre og KrF ble fedrekvoten beholdt, men redusert fra 14 til 10 uker.

