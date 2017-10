Politiet mener gjenstanden er ufarlig og har opphevet evakueringen.

- Det er den nye terminalen som er evakuert, og det var politiet som ba om det, sier Aslak Sverdrup til Nettavisen.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra politiet i Vest politidistrikt, men på Twitter skriver de at det er gjort funn av en mistenkelig gjenstand.

Klokken 11.39 meldte politiet på Twitter at gjenstanden var sjekket, at den var ufarlig, og at evakueringen er opphevet.

Da Nettavisen snakket med Sverdrup rundt klokken 11.15 var det ikke indikasjoner om at flyavganger kom til å bli kansellert.

- Jeg kan ikke uttale meg om selve saken, men foreløpig er ikke trafikk i den aktuelle terminalen rammet. Hvor raskt det går før vi får oversikt vet vi foreløpig ikke.

Gjenstanden er no sjekka. Viste seg å vera ein ufarleg gjenstand. Evakueringa vert oppheva av politiet på staden. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) October 4, 2017

Bergen lufthavn. Der er iverksatt evakuering etter funn av ein mistenkjeleg gjenstand. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) October 4, 2017

