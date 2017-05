Følg Fremskrittspartiets landsmøte direkte

ANNONSE

Fremskrittspartiets innledet sitt landsmøte på Gardermoen fredag.

- Det er nå det gjelder. Dette valget blir et retningsvalg, sa partileder Siv Jensen i sin tale ved landsmøtets åpning fredag.

- Vi står skulder ved skulder med vanlige folk, for mer vei, en streng innvandringspolitikk, bedre eldreomsorg og betydelig kutt i skatter og avgifter for folk flest, sa Jensen til applaus fra landsmøtedelegatene.

- Dette valget handler ikke for meg om by og land, men å kjempe for det norske landet og hverdagen vår, sa hun videre og snakket om norsk kultur.

Partileder Siv Jensen på Frps landsmøte fredag.

- Antallet innvandrere som kommer til landet kan ikke være flere enn de vi klarer å integrere, sa Jensen og la til at Fremskrittspartiet må styre invandringspolitikken i minst fire nye år.

Partiet opplever svake tall på meningsmålingene. På aprilmålingen fra Vårt Land og Norstat får partiet 11,7 prosent oppslutning.

Partileder Siv Jensen slo an en positiv tone på partiets hjemmeside før landsmøtet:

- Jeg gleder meg veldig til landsmøtet til helgen. Det er et samlet og stolt parti som skal vedta det programmet vi skal gå til valg på. Jeg er stolt av at vi har dyktige statsråder som har vist at de har gjennomslagskraft og har gjort viktige endringer for folk flest på sine områder, og at vi har en offensiv stortingsgruppe som hele tiden jobber for en enklere hverdag for folk flest, sier hun.



Hun vedgår at det å sitte i regjering for første gang har hatt sine utfordringer, men er svært fornøyd med resultatet.



- Vi ligger omlag der vi lå for fire år siden med tanke på oppkjøring til valgkamp. Partiet har vært gjennom mye de siste fire årene, blant annet en bratt læringskurve som følge av å sitte i regjering for første gang. Men vi har vist at vi duger. Vi har vist handlekraft, og fått gjennomslag for veldig mye god FrP-politikk. Samtidig er vi fortsatt utålmodige, fordi det er mye som gjenstår. Det er det vi vil gjennomføre de neste fire årene, sier Jensen.