Følg Venstres pressekonferanse

ANNONSE

Støttepartiet har slitt på meningsmålingene. Mandag har Venstre og partileder Trine Skei Grande kalt inn mediene til pressekonferanse på Møllergata skole i Oslo for å oppsummere før sommeren.

- Vi i Venstre innser at vi har en vanskelig situasjon på meningsmålingene, men vi tror det er mulig å snu, sa Skei Grande.

- Jeg avlyser alt som heter sommerferie. Vi har leaset el-bil med lang rekkevidde, sa Grande og varslet en lang og vidtrekkende valgkamp.

Arenaen for pressekonferansen mandag var valgt fordi Venstre i valgkampen har fokus på skolen og har slagordet «Alt starter i skolen».

Venstre-lederen innledet pressekonferansen med å fortelle at hun i fjor høst fulgte sin lille grandnevø på hans første skoledag nettopp på Møllergata skole.

Venstre-leder Trine Skei Grande på pressekonferanse mandag 26. juni.

- Hele framtida i Norge ligger i klasserommet. Da er det viktig å ha en skole som ser potensialet i hver enkelt elev, sa Venstre-lederen.

Partiet vil ta bort mer av byråkratiet fra skolehverdagen og gi læreren mer tid til barna, de vil gi lærere mer videreutdanning og gi gode lærere økt lønn og samtidig vil de sørge for et IKT-løft i skolen.

Les også: Høyre-stup på ny Akershus-måling

På en meningsmåling Kantar TNS og TV 2 presenterte sist uke, sto Venstre på stedet hvil med 2,8 prosents oppslutning. Det ville - hvis det var valg nå - kun gitt ett stortingsmandat - partileder Trine Skei Grande.

Nettstedet Poll of polls har beregnet gjennomsnittet av de siste nasjonale meningsmålingene og her ligger Venstre med en oppslutning på 3,3 prosent for juni.

Les også: Siv Jensen: - Jeg har alltid hatt lyst på barn