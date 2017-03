Folkets dom: – Norske politikere er vanskelige å forstå

ANNONSE

Bare 3,8 prosent mener at norske politikere uttrykker seg svært tydelig, mens 15,3 prosent mener de folkevalgte snakker tydelig.

Hele 40,3 prosent svarer nei på spørsmålet om det er noen av partilederne som utmerker seg med å snakke et klart og tydelig språk. Men statsminister Erna Solberg (H) får skryt av 16,3 prosent av de spurte.

– Dette er først og fremst deprimerende for oss politikere totalt sett. Det er nok en fare for at vi bruker et stammespråk som folk egentlig ikke skjønner, eller et veldig oppstyltet språk, sier Solberg til Dagbladet.

Hun sier samtidig at hun forsøker å bruke vanlige ord og at hun prøver å snakke på samme måte som politiker som hun gjør privat.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har av flere blitt kalt for "tåkefyrste", men havner på andreplass blant partilederne som folk mener snakker tydelig, med 11,5 prosent.

Nederst på listen ligger SV-leder Audun Lysbakken. Bare 2,9 prosent av de spurte mener han snakker klart og tydelig.

Undersøkelsen er gjennomført av InFact på oppdrag fra Ordnett. (©NTB)





Har du fått med deg disse videoene?