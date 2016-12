For første gang holder Vinmonopolet åpent på nyttårsaften

ANNONSE

Om du har glemt å fylle vinskapet før nyttårsfesten, frykt ikke. I år er nemlig første gang Vinmonopolet holder oppe på den siste dagen i året.

Tidligere var nyttårsaften tariffestet fridag for de ansatte. Slik er det ikke lenger.

– Dette er helt nytt. Det har vært opp til hver enkelt kommune om de vil tillate at polet i sin kommune får holde åpent denne dagen, fortalte informasjonskonsulent i Vinmonopolet, Ida Brenden Engholt, til TA tidligere i desember.

Bare ett pol holder stengt



Det er bare ett pol i hele Norge som holder helt stengt nyttårsaften og det er polet på Dokka i Oppland. Det skyldes kommunale bestemmelser, opplyser Vinmonpolet på sine nettsider.

Det var i 2015 at Stortinget vedtok at kommunene selv kunne få bestemme om vinmonopol i deres kommune skal få holde åpent på nyttårsaften eller ikke.

Bestemmelsen gjelder andre helligdager også, noe som betyr at mange steder i landet vil vinmonopolet også holde åpent på påskeaften i 2017.

Forventer mye folk



Ifølge Engholt ser det ut til at mange nordmenn liker å utsette alkoholinnkjøpet til siste liten. De to-tre siste dagene før julaften er fortsatt de travleste i desember.

– Det vi så som en utvikling etter år 2000, etter at vi la opp til selvbetjente pol, var at folk flytter julehandelen sin nærmere og nærmere jul. Det pågår fremdeles, og vi ser at det er den siste uka som gjelder. Folk handler i siste øyeblikk, det kommer nok til å skje i år også.

Uken før julaften og romjulen er blant Vinmonopolets største salgsuker.

– En vanlig uke ellers i året selges det ca. 1,4 millioner liter på Vinmonopolet. I forrige uke, den siste uken før jul, ble det solgt ca. 3,85 millioner liter på Vinmonopolet. Siste uke før jul er alltid den største salgsuken i løpet av året, kunne pressesjef Jens Nordahl fortelle Aftenposten nylig.

Ettersom nyttårsaften faller på en lørdag, har de aller fleste Vinmonopol vanlig åpningstid fra 10.00 til 15.00.

Du finner mer informasjon om åpningstidene til Vinmonopolets butikker her.

