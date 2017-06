For mye skolefri etter 17. mai - eksamen får skylden

ANNONSE

Perioden med skriftlig eksamen bør kortes ned til fem dager slik at elevene får en uke mer med undervisning, mener arbeidsgruppen , som har sett på hvordan man bedre kan organisere skoleåret i videregående skole.

Arbeidsgruppa har vurdert om eksamen bør flyttes til før 17. mai, men har kommet til at det ikke vil være en god løsning.

Det er ikke først og fremst av hensyn til russen og feiringen, men av hensyn til organiseringen av skoletiden. Å flytte fram eksamen vil gi kortere opplæringstid og gjøre det vanskelig å utnytte hele skoleåret, lyder konklusjonen.

Foreslår ny fordeling av eksamen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gir utvalget ros for denne innfallsvinkelen. Å flytte på eksamen vil ha ringvirkninger, blant annet innebære en stor rokering av lærernes arbeidstid, påpeker han.

– Skolen kan ikke først og fremst organiseres rundt noe som skjer utenfor skoletid, sier han.

For å gjøre eksamensperioden mer effektiv, foreslår gruppen at eleveksamen prioriteres, noe som gjør at ordningen kan bli noe mindre fleksibel for privatister.

Arbeidsgruppa, under ledelse av utdanningsdirektør Anne Hjermann ved Fylkesmannen i Hordaland, foreslår tre ulike modeller for omleggingen:

* Omfang og fordeling av eksamen mellom trinn som i dag.

* En jevnere fordeling av eksamen mellom trinnene. Alle elever på studieforberedende utdanning skal ha én eksamen på første trinn. Tredje trinn går fra tre til to skriftlige eksamener. Det samlede omfanget vil bli som i dag for de aller fleste elevene på studieforberedende løp, men det blir en økning i eksamen for yrkesfag.

* Seks eksamener på studieforberedende program: En for alle på første trinn, eksamen i sidemål pluss ett annet fag på andre trinn og to skriftlige og en muntlig eksamen på tredje trinn.

Det siste forslaget er aktuelt dersom vurderingsordningen i norsk blir endret i tilknytning til at man ser på lærerplanene. Arbeidsgruppa trekker fram dette forslaget som det mest interessante.

Vil ha bort tett eksamenstrekk

Elevorganisasjonen har også deltatt i utvalgsarbeidet. Nestleder Philip Vogsted vil gjerne ha slutt på den særnorske ordningen med å trekke ut hvem som skal opp til hvilke fag bare dager før eksamen.

– Noe av det som er viktigst for oss, er å kunngjøre eksamenstrekkene tidligere. Når eksamenstrekkene publiseres rett før selve sluttvurderingen, gir det veldig dårlig tid til å planlegge og forberede seg, sa han, og la til at ordningen er et stressmoment for elever, lærere, skoleledelse og skoleeierne.

Skal oppfylle timetallet

I fjor høst kom en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Den viste at mange elever ikke får det antall timer med undervisning de har krav på.

Avvikling av eksamen trekkes fram som den viktigste årsaken til at planlagte undervisningstimer faller bort.

– Vi vet at mange elever i videregående skole ikke får alle undervisningstimene de har krav på. Forslaget om å gi elevene en uke mer med undervisning før de avlegger eksamen, er derfor interessant, sier kunnskapsministeren.