Forbrukerombudet: - Ikke betal om barn får ukjent regning i posten

Flere forbrukere opplever at barna deres får tilsendt pakker i posten med krav om betaling, uten at de har bestilt noe. Forbrukerombudets råd er krystallklart: - Ikke betal.

Barn og mindreårige under 18 år kan ikke sette seg i gjeld. De kan heller ikke kjøpe ting som skal betales gjennom en faktura de får tilsendt i ettertid, skriver Moss Avis.

De kan heller ikke inngå abonnementsavtaler som koster penger uten at foreldrene samtykker.

Likevel har flere foreldre opplevd at barna deres har fått varer i posten med krav om betaling. Ofte mener foreldrene at barna ikke har vært i kontakt med selskapet som står bak, skriver Forbrukerombudet i en pressemelding.

Ikke betal

Dersom man havner i en slik situasjon bør ikke foreldrene betale regningen, men skriftlig protestere på kravet til selskapet som har sendt ut varene.

– Det er selskapet bak forsendelsen som må bevise at det er inngått en gyldig avtale med en myndig person. Næringsdrivende kan ikke kreve inn penger fra mindreårige, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til Moss Avis.

I din skriftlige protest på kravet, kan du skrive at kravet er ugyldig, siden avtalen er inngått med en mindreårig.

Flere gode råd

Det har også vært tilfeller der selskapene krever at foreldrene skal sende inn dokumentasjon på at personen som har mottatt kravet er mindreårig før betalingskravene blir slettet. De har også stilt krav om at foreldrene må anmelde forholdet som identitetstyveri.

Dette har selskapene ingen rett til å kreve.

Noen forbrukere har også opplevd at regningen har blitt sendt til inkasso.

– Hvis regningen er sendt til inkasso, bør du protestere skriftlig på kravet til inkassoselskapet også. Et inkassoselskap skal ikke kreve inn pengene, dersom kravet er omstridt, sier Haugseth.

Dersom selskapet ikke avslutter saken, kan du kontakte Forbrukerrådet for å få hjelp. Hvis selskapet holder til i et annet land enn Norge, kan Forbruker Europa gi deg råd og bistand.

