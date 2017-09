Forbrukerrådet og Huseierne ber deg kreve penger tilbake om søpla hoper seg opp

Renonorden-konkursen gjør at det kan bli store renovasjonsproblemer flere steder i landet. Krev penger tilbake, råder Forbrukerrådet og Huseierne.

– Det er kommunen som er ansvarlig for renovasjon, og da må kommunen også levere, fastslår generalsekretær Morten Meyer i Huseiernes Landsforbund til NRK.

Han mener kommunen er en hvilken som helst leverandør av en tjeneste, og at forbrukerne må passe på at den blir levert.

Forbrukerrådet er enig med Huseiernes Landsforbund, men om man har krav på prisavslag, er uklart.

– Her er det veldig mange ulike meninger, og det er heller ikke et regelverk som er prøvd i retten ennå, sier Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

«Dersom du ikke får hentet husholdningsavfallet ditt over tid, bør du be om å få redusert eller ettergitt renovasjonsgebyret. Heller ikke for slike tjenester skal man betale for mer enn det som blir levert», heter det i Forbrukerrådets anbefaling.

Renonorden gikk konkurs mandag og avfallshåndteringen i 134 kommuner over hele landet rammes.

