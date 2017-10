Foreldre avgjør hvilke julesanger barna skal synge på skolen

Foreldre med elever på Nylund skole i Stavanger må krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutninge.

Stavanger Aftenblad skriver at foreldre ikke bare må krysse av for om ungene deres kan være med på årets julegudstjeneste, men også bestemme hvilke julesanger, både med og uten religiøst innhold, de vil at barna skal være med å synge.

Sangene med religiøst innhold er: «Tenn Lys», «Det lyser i stille grender», «Et barn er født i Betlehem», og spesielt for sjettetrinnselever «Adventsnatt», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy».

De andre sangene foreldrene må ta stilling til om barnet kan være med på er «Et lys», «På låven sitter nissen», «Juletrall», «Den lure nissen», «We Wish You a Merry Christmas».

Parallelt med julegudstjenesten arrangeres det julesamling i skolens aula. Her blir også foreldrene bedt om å kysse av for ja eller nei på om eleven skal delta, skriver avisen.

Rektor Frøydis Anthonsen sier det er driftsstyret ved skolen som har bestemt fremgangsmåten.

Hun opplyser også at det er delte meninger i lærerstaben ved Nylund skole om fremgangsmåten som er valgt.

Skolen fikk mye oppmerksomhet sist jul grunnet julesanger og julemarkeringer. Da ble det hevdet at elevene ikke fikk synge «Deilig er jorden», de måtte nynne.

Blant annet kastet kulturminister Linda Hofstad Helleland seg inn i debatten med et Facebook-innlegg som satte fyr i debatten.

Anthonsen avviste da sensuren og sa til Nettavisen at skolen var brukt i en villet debatt.

