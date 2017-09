Foreldre siktet for å tvinge sønn (14) til å tigge

Et rumensk foreldrepar er av Kristiansand tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for menneskehandel og for å tvinge sin 14 år gamle sønn til å stjele.

Varetektsfengslingen skjedde fredag, ifølge Fædrelandsvennen.

– Begge er siktet for menneskehandel. Politiet mener at de har utnyttet en annen person i forbindelse med et tyveri, sier politiadvokat Jørgen Henriksen i Agder politidistrikt.

Parets 14 år gamle sønn er mistenkt for å ha begått et tyveri, og han skal ha drevet med aggressiv tigging i Mandal sentrum, hvor han ble plukket opp av politiet. Foreldrene ble pågrepet kort tid senere. Begge nekter straffskyld.

– Min klient mener han ikke har gjort noe av det som siktelsen sier. Han tar dette veldig tungt, sier farens forsvarer, Sveinung Søndervik Johnsen.

Paret var i politiet søkelys også i 2016. I august det året skal parets mindreårige datter ha kontakt politiet og fortalt at hun ble tvunget til å tigge. Retten mener dette underbygger mistanken mot paret også i denne saken.

