OPPDAGET BRUDDSKADER: Det var en lege ved Akershus Universitetssykehus som oppdaget flere bruddskader på en to måneder gammel jente, etter at foreldrene hadde tatt henen dit for å undersøke et mulig brudd i armen Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Foreldrepar siktet for mishandling av spedbarn

Et foreldrepar fra Romerike er siktet for å ha mishandlet sin to måneder gamle datter etter at en lege fant en rekke brudd på spedbarnets kropp.