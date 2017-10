Fortsatt køkaos i Bergen på grunn av stengt tunnel

Tunnelen holdes stengt til mandag.

Køkaoset fortsetter i Bergen, etter at Lyderhorntunnelen ble stengt fordi en vifte falt ned fra taket forrige torsdag. Tunnelen holdes stengt til mandag.

– Det går sakte fremover. Vi har dirigenter flere steder langs veien, så vi håper det kan gå seg til, men vi tror det blir litt kø i dag også, sier Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Vegvesenet besluttet å holde tunnelen åpen i to timer lørdag morgen, fra klokken åtte til klokken ti, for å ta unna morgenrushet. Allerede klokken elleve meldte Vegvesenet om saktegående kø i området.

– Køene begynner ved Storavatnet, der veien fra Askøy og Sotra møtes, og går ned til Loddefjord sentrum, sier Tysse.

Lyderhorntunnelen i Bergen er stengt fra fredag til mandag, etter at det forrige torsdag falt en to hundre kilo tung tunnelvifte ned foran en bilfører. Etter å ha undersøkt de resterende viftene i tunnelen besluttet Statens vegvesen å stenge tunnelen uten forvarsel natt til fredag, for å umiddelbart starte arbeidet med å skifte ut alle viftene i tunnelen.

Stengingen førte til svært lange køer på fredag – på det verste var køen på tre timer.

Mest sett siste uken