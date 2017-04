ANNONSE

- Påsketrafikken sprer seg mer enn den gjorde før. Mange har reist allerede, og trafikken går jevnt og trutt, sier trafikkoperatør Trude Lindstad ved Veitrafikksentralen Øst til Nettavisen onsdag klokka 12.

På sine overvåkingssystemer kan hun se at trafikken ut av Oslo flyter greit. Hun forteller at det har vært lite trafikk inn til Oslo onsdag morgen, og at det også indikerer at det ikke blir noe stort rush ut i ettermiddag.

- Dette sprer seg mer jevnt, tror Lindstad.

På sine skjermer klokka 12 ser hun litt mer trafikk ut av Sandvika og stedvis partier på E18 med økende trafikk.

Ved 12.30-tiden var tre biler involvert i en kjedekollisjon på E16 ved Sundvollen, melder Ringerikes Blad.

- Det er ryddet ved Sundvollen, men mer eller mindre stillestående trafikk etter kjedekollisjon, melder NRK Trafikk.

