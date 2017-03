Fotballdommer dømt for sex med mindreårig - nå krever NFF politiattest fra alle dommere

ANNONSE

I fjor meldte Nettavisen nyheten om at en fotballdommer på Østlandet, i slutten av 20-årene, ble dømt til fengsel for seksuell omgang med en mindreårig jente.

Dommen i tingretten var på 120 dagers fengsel, hvorav 60 av disse gjøres som betinget soning. Dommeren anket bare straffutmålingen, ikke skyldspørsmålet, til Borgarting lagmannsrett.

Her ble fengselsstraffen endret til 120 dagers fengsel, hvorav 30 av dem sones og 90 er betinget dom.

Fotballkretsen dommeren tilhørte vedtok også å frata dommeren lisensen til å dømme i juni i fjor, etter først å ha vært midlertidig suspendert. Mannen i 20-årene klaget avgjørelsen inn for Norges Fotballforbund og vant frem. Kretsen anket avgjørelsen videre til fotballens høyeste rettsorgan, voldgiftsretten i fotballforbundet, hvor dommeren igjen vant.

Torhild Holth forsvarer fotballdommeren som er dømt for seksuell handling med en jente under 16 år.

- Barnas trygghet er førsteprioritet

Dommeren får likevel ikke dømme fotballkamper, ifølge kretsen, selv om de tapte i voldgiftsretten. Nye regler om at fotballdommere må levere politiattest gjelder allerede fra denne sesongen.

- Ingen nylig overgrepsdømte skal få trene, lede eller dømme lag med barn og unge i XX fotballkrets. Det er kretsstyret helt klare på. Nylig vedtok NFF på sitt ting at alle dommere må fremlegge politiattest før de blir autorisert. Våre barn og unges trygghet er vår førsteprioritet, sier styreleder i den aktuelle kretsen til Nettavisen.

- For vår del oppdaget vi gjennom denne saken at vi hadde mindre myndighet og færre sanksjonsformer enn vi ønsket. Vi har også sett at systemet vårt har vært reaktivt, fremfor proaktivt. Det blir etter vår mening for tilfeldig at vi skal oppdage at autoritetspersoner i vårt apparat ikke tilfredsstiller våre krav gjennom media. Samtidig så kan det ikke forventes at vi saumfarer rettsdokumenter på tinghuset.

Les også: Fotballdommer dømt for sex med mindreårig - skulle likevel være fadder for 15-årig jente

Fikk redusert fengselsstraffen

I retten forklarte både den nå domfelte fotballdommeren og jenten at sexen var frivillig og at de var kjærester. De ble ikke kjent med hverandre gjennom fotballen. De skal ha hatt sex flere ganger i en periode på flere måneder fra sensommeren eller høsten 2010 til våren 2011.

De seksuelle forholdene skal ha skjedd i perioden sommeren 2010 til våren/sommeren 2011 i Oslo og andre steder. Den domfelte mannen var 22 år på gjerningstidspunktet, og jenten hadde nylig fylt 15 år, ifølge dommen.

I dommen kommer det også frem at den fornærmede jenten har blitt utsatt for overgrep av ytterligere to betydelig eldre menn før hun møtte fotballdommeren. En spesialist i psykiatri forklarte også i retten at jenten har lidd av posttraumatisk stresslidelse, og har siden sommeren 2010 slitt med panikkanfall, angst og depresjon.

Psykiatrispesialisten forklarte også at jentens diagnose skyldes seksuelle overgrep.

- Vedrørende straffesaken er vi fornøyd med utfallet i lagmannsretten. Straffen ble satt ned, slik påstand var fra vår side, sier dommerens forsvarer Torhild Holth til Nettavisen.

- Når det gjelder voldgiftssaken er min klient også fornøyd med denne. Saken ble avvist og XX fotballkrets ble dømt til å betale saksomkostningene.

- Rammer ikke min klient

Den aktuelle kretsen står knallhardt på at dømte dommeren ikke skal få dømme.

- Det er klart at den dømte fotballdommeren ikke vil få dømme i kretsen de neste årene, frem til dom er sonet og politiattest er blitt renset etter nok tid, som vel er fem år.

- For kretsstyrets del ble det derfor viktig å vedta nye preventive regler, samt påvirke resten av Fotball-Norge for å få dette på plass. Krav om politiattest for å få dommerautorisasjon kom på plass etter vedtak på Forbundstinget 5. mars, og det er vi fornøyd med.

Forsvareren mener de nye reglene ikke angår hennes klient.

- Vedrørende kravet om politiattest tolker jeg regelverket ulikt kretsen. Slik jeg ser det, vil ikke min klient rammes.

Holt ønsker ikke å begrunne hvorfor hun mener at det nye regelverket ikke angår hennes klient.

- Ingen kommentar, sier hun til Nettavisen.

Nettavisens journalist var i 2016 autorisert fotballdommer på sin fritid. Han har per 20. mars 2017 ikke endelig besluttet om han fortsetter fotballdømmingen.