FpU-leder: - Ikke min oppgave som politiker å si nei til folk som vil ha barn

GARDERMOEN (Nettavisen): Lørdag ettermiddag skal Fremskrittspartiet avgjøre om de vil åpne for surrogati i Norge.

Partiet er splittet, noe debatten på landsmøtet tydelig viser.

- Jeg mener vi pusher grenser ved at vi går stadig lenger. Derfor er jeg mot dette her, sa innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug engasjert fra talerstolen, før hun la til:

SIER NEI: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vil ikke åpne for surrogati i Norge. - Det er ikke noe folkekrav, sier hun.

- Derfor håper jeg dere stemmer riktig nå, og stemmer mot surrogati. Det er ingen stort folkekrav om å åpne opp for det her, tvert imot, sa hun.

FpU-leder: - Må sette barna først



Et mindretall i Frps landsstyre ønsker imidlertid at landsmøtet skal åpne opp for surrogati i Norge, deriblant FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

- For vår del er det viktigste å sette barna i fokus, og erkjenne at surrogati er en form for å få barn som enkelte bruker. Vi har ingen grunn til å ikke la det skje i Norge, sier Svendsrud til Nettavisen.

Han viser til at norske par uansett reiser til utlandet for å få barn ved hjelp av en surrogatmor.

- For oss er det bra at det da kan skje under trygge reguleringer innenfor Norges grenser, understreker Svendsrud.

Kan bli første parti



Dersom Frps landsmøte vedtar å åpne helt opp for surrogati i partiprogrammet, blir de det første partiet som gjør det.

- Da blir jeg veldig stolt, fordi dette handler om å sette enkeltmennesket i fokus og ta utfordringer som enkelte møter på alvor, sier FpU-lederen.

- Dette er jo en veldig kontroversiell sak, og mange er sterkt imot. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at her må man ta standpunkt ut fra hva man selv føler er riktig. Jeg skal respektere det valget Fremskrittspartiets landsmøte tar uansett, men jeg er klar på min overbevisning, at jeg ikke skal sette noen moralske krav når noen velger å få barn. Det er ikke min oppgave som politiker, sier Svendsrud.

SIER JA: Aina Stenersen fra Oslo Frp ønsker at Fremskrittspartiet skal åpne for surrogati.

Stenersen: - Må få bestemme selv



Han får støtte av Aina Stenersen fra Oslo Frp.

- Jeg mener dette er noe personene som ønsker å bli foreldre skal få bestemme selv. Det tryggeste for alle parter er å samle alle tjenestene i Norge, og ikke i utlandet, slik som i dag, sier Stensersen, og påpeker:

- Frp er kjent for å være nytenkende, og det skal vi være innen helse også.

KrF: - Ingen god idé



IMOT: KrFs nestleder Olaug Bollestad mener surrogati er en dårlig idé, og håper derfor at Frps landsmøte sier nei til forslaget. Her er hun sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide på partiets landsmøte.



Regjeringens samarbeidsparti KrF, liker Frps mulige surrogatiåpning svært dårlig.

- Jeg synes ikke det er noen god idé. KrF mener surrogatiindustrien bør bekjempes fordi kvinner utnyttes og surrogati setter barn i vanskelige situasjoner, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til Nettavisen.

Bollestad sier de gjerne vil hjelpe ufrivillig barneløse, men mener at et sted må grensen gå.

- Noen vil si at surrogati gir gode muligheter for ufrivillig barnløse. Jeg mener surrogati krysser grensen for hva som er etisk akseptabelt. Det handler først og fremst om menneskesyn. Om synet på barn, om synet på kvinnen, om synet på mor og far, sier hun.