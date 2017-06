Fra 2019 blir det bombetaling både inn og UT av Oslo

ANNONSE

Politikerne i Oslo og Akershus og veidirektør Terje Moe Gustavsen satt i et fem timer langt forhandlingsmøte om saken andre pinsedag.

– Vi diskuterer en totalitet på pluss minus 100 milliarder kroner over en 20-års periode. Derfor bruker vi en del tid på en ansvarlig håndtering av dette, og vi er ikke bekymret for den tidsbruken, sier Moe Gustavsen til VG.

Takstene skal finansiere prosjektene i Oslopakke 3, som ny T-banetunnel, Fornebubane og E18.

– Vi må ha noen flere beregninger av takstene, men er enige om prinsippene og kommer også til å bli enige om de siste detaljene, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) til NRK etter forhandlingsmøtet

Dobling av bompenger



1. oktober i år vil Oslos innbyggere fra før av møte en nær dobling i bompenger. I neste omgang må dobbelt så mange bilister betale enda mer i 55 nye bomstasjoner.

Bompengeøkningen er planlagt i Oslopakke 3 for å kunne finansiere samferdselsprosjektene i distriktet, I første omgang, fra 1. oktober, vil personbiler med diesel koste 48 kroner utenfor rushtiden og 58 kroner i rushtiden – mot 34 kroner i dag. Bensinbiler må betale 43 kroner utenom, og 53 kroner i rushtiden.

Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig at fra mars i 2019 vil enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.

– I dag er det 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene. Nå er vi sammen med Akershus-politikerne i ferd med å innføre en bomdekning som virker mer rettferdig, sier miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Også nullutslippsbiler – eller elbiler fra og med trinn 2 i 2019 – må betale 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden. Dette skal dobles i et enda senere trinn 3 – til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor.

Kan tape kampen om E18



For nøyaktig to uker siden ble det også klart at Oslo-byrådet kan tape kampen om å bygge ut E18 vestover fra Oslo som opprinnelig planlagt.

Det er flertall på Stortinget for å bygge ut hovedfartsåren som opprinnelig planlagt, skriver Aftenposten og VG.

Forhandlingene om Oslopakke 3 endte i fjor med et kompromiss som innebærer at det i første omgang kun var strekningen mellom Lysaker og Strand som skulle bygges ut.

Statens vegvesen skrev under på avtalen, men veidirektør Terje Moe Gustavsen ba i et brev til Samferdselsdepartementet i forrige uke om at prosjektet skulle fortsette som opprinnelig planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.