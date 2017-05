Fraværsgrensen: Erna Solberg reagerer på russefyll-uttalelsen

ANNONSE

Uttalelsen til pressesjefen i Russens hovedstyre, Aslak Jølstad, har fått sterke reaksjoner, og er mye delt og kommentert i sosiale medier.

- Fraværsgrensen gjør at mange velger å komme på skolen i svært beruset tilstand istedenfor å sove før de drar. Dette gjør at de får null utbytte av undervisningen, uttaler Jølstad til VG.

Han mener problem gjelder de fleste skoler i Oslo og Akershus, og at fraværsgrensen er spesielt problematisk for dem som er på buss eller van.

– Disse personene har allerede brukt mye penger på russetiden, og det er ingen som dropper å dra på rulling når de allerede har betalt, sier han.

Statsministeren reagerer



Statsminister Erna Solberg er en av de som har sagt sin mening om det.

- Mulig jeg begynner å bli gammel, men håper dere er flere enn meg som reagerer. Russetid er gøy, men skole er viktig og er det skole neste dag så bør man begrense festingen slik at man er edru på skolen, skriver Solberg på Facebook.

GAMMEL? Statsminister Erna Solberg reagerer på uttalelsen om russefyll vs fravær.

Fraværsgrensen i videregående skole, som ble innført 1. august i fjor, har blitt mottatt med delte meninger. Enkelte mener det ødelegger, mens andre mener det er med på å få flere til å være tilstede i timene.

Ifølge Oslo kommune er fraværet redusert med 16 prosent for russetrinnet VG3.

- Ansvarsfraskrivelse



Solberg er langt fra den eneste som har lite forståelse for uttalelsen, og kommentarfeltene er fulle av de som mener at å skylde på fraværsgrensen er meningsløst.

- Det er ikke fraværsgrensen som har skylda for denne tabben, men russen som ikke har vett til å la være å drikke før en arbeidsdag. Skolegangen skal jo faktisk være arbeidet deres, skriver en, mens en annen poengterer at dette ikke gjelder alle avgangselevene.

- Går fint an å ha en russetid uten å måtte drikke seg dritings klokka 5 om morgenen før man skal på skolen, de som er seriøse klarer fint å møte opp på skolen etter "rulling" etter å ha fått sove noen timer. De som blir representert her er den gruppa som gir faen og det er en stadig økende gruppe. De får drikke seg dritings da og så får de ta konsekvensene som er at de risikerer å få stryk, enkelt og greit.

- Toskete ansvarsfraskrivelse å skylde på fraværsgrensen. har selv gått tidlig fra jobb to ganger på grunn av bakrus og selvfølgelig krevde jeg ikke lønn den dagen. Å gå videregående skal ses på som en alternativ start på arbeidslivet, ikke friår som skal vases bort på tull.

Men alle er ikke enige i den tankegangen, og påpeker blant annet at skole ikke er betalt og at russefeiringen er en del av det å gå på skole.

Russen må også velge når de fester og drikker.

- Forstår at det er gøy å være russ. Med god planlegging må det da gå an å legge russetreff til fredag eventuelt lørdag. Da er det i hvert fall en mulighet til å bli edru før skoledag igjen.

Ikke bedre før



Andre mener ting ikke er forskjellige nå enn det tidligere russe-generasjoner har vært.

- Sånn har det vel bestandig vært men før kunne man le litt av det og tenke at man er russ en gang i livet.er vel bare snakk om en måned ut ifra 13års skolegang. Men nå skal alt tas så alvorlig og ingen kan ha det litt gøy. Stakkas generasjon.

- Du har et poeng i at ungdom på 19 ikke er spesielt voksen. Men nå har disse ungdommene vært flinke hele livet. Og skal være flinke pene og ryddige resten av livet. Og da er russetiden et fint avbrekk, der de kan forlate barndommen, med en siste periode med barnslig oppførsel.

Flytte feiringen?



Andre tar opp et gammelt spørsmål – når bør russefeiringen finne sted – før eller etter avsluttet eksamen.

- Skjønner ikke hvorfor ikke russetida kan flyttes til etter man er ferdig uteksaminert? De fleste land feirer man at man er ferdig med skolen, ikke nesten ferdig, med det viktigste igjen: sluttkarakterer og eksamen.

Andre mener det heller er eksamen som bør flyttes.

- Hadde dere politikere gjort jobben deres, så hadde dere lagt eksamen før 17.mai, og latt russen feire etter 17.mai slik detvar før. Ideen politikerne en gang fikk at bare vi la feiringen før eksamen, ville det dempe festen! Hallo! Når skal dere forstå at det var et stort feilgrep?, kommenterer en på Solbergs innlegg.