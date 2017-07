Frigir navnet på den avdøde

Det var den 37 år gamle Andre Vollen som ble funnet død i sin leilighet i Odins gate lørdag 8. juli.

(Telemarksavisa): Det opplyser politiadvokat Tine Henriksen mandag formiddag.

- I samråd med de pårørende går politiet ut med navn på den avdøde: Avdøde er Andre Vollen født 1980 fra Skien. Avdøde ble funnet død i sin leilighet i Odinsgate lørdag 8.7.17, sier Henriksen til Telemarksavisa.

LES MER: Mann i 30-årene drept - Kripos bistår i etterforskningen

Melding om livløs person

Det var lørdag klokken 21.19 at politiet mottok melding om en livløs person i Odins gate. Det var to personer som hadde kommet seg inn i leiligheten til avdøde som meldte fra. Da politiet kom frem til stedet ble det raskt konstatert at vedkommende var død.

Politiet satte kjapt i gang full etterforskning, og mistenkte raskt at avdøde var blitt drept.

Politiet i Telemark får bistand fra Kripos i etterforskningen. Allerede i helga startet arbeidet med å avhøre vitner, samt å sikre seg spor fra stedet. Dette abeidet fortsetter med full styrke mandag.

- Politiet fortsetter i dag med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Saken etterforskes bredt, melder politiadvokat Henriksen.

Sendt til obduksjon

Avdøde er nå sendt til obduksjon.

- Vi gjennomfører flere vitneavhør og andre undersøkelser. Politiet har mottatt flere interessante opplysninger som vi følger nærmere opp, forsikrer Henriksen.

Politiet vil foreløpig fortsette med å være tilbakeholdne med detaljer rundt etterforskningen, og grunngir dette med at man ønsker å redusere risikoen for påvirkning av vitner eller andre involverte i saken.

Ingen er pågrepet

Det er fortsatt ønskelig for politiet å komme i kontakt med vitner eller andre som kan sitte på viktige opplysninger i saken.

- Dersom publikum sitter på informasjon, ber vi om at politiet kontaktes på telefon 02800, forteller politiadvokaten.

Foreløpig er det ingen som er pågrepet eller siktet i saken.

Les flere saker fra Tønsbergs blad her.

Har du sett disse populære videoene?