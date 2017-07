Frikjent skuespiller krever 21 mill. i erstatning - politiet vil gi 3000 kroner

- Å tilby 3000 kroner som plaster på såret for å ha straffeforfulgt et uskyldig menneske i rundt 12 år, er intet annet enn en fornærmelse og en hån, raser skuespillerens advokat Per Danielsen til Nettavisen.

I desember i fjor omtalte Nettavisen nyheten om at en kvinnelig skuespiller krever like over 21 millioner kroner i erstatning fra Oslo politidistrikt.

Skuespilleren har hatt en rekke roller i kjente norske serier, filmer og andre produksjoner i en årrekke.

Politiet gjorde omfattende beslag i straffesaken hvor skuespilleren var tiltalt for grovt heleri. Skuespilleren fikk blant annet inndratt smykker og kontanter.

I nesten 12 år var kvinnen siktet for grovt heleri i samme sak som Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue» i kriminelle miljøer og venn med Nokas-raner David Toska. Skuespilleren ble tiltalt for grovt heleri av 4,4 millioner kroner, men ble frikjent i Oslo tingrett i mars 2016. Påtalemyndigheten anket ikke saken og dommen er rettskraftig.

Kravet på 21 millioner utgjør i det aller vesentligste økonomiske tap.

Over 30 timer på glattcelle

Nettavisen har fått tilgang til politiets brev som er sendt til Statens sivilrettsforvaltning. Det er de som avgjør erstatningssaken. I brevet går det frem at politiet og skuespilleren står svært langt fra hverandre. Politiet har i sin innstilling foreslått å gi skuespilleren 3000 kroner. Dette utgjør bare oppreisningserstatning for å ha sittet varetektsfengslet da hun ble pågrepet i 2005.

Resten av kravet avvises.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I arrestjournalen, som Nettavisen også har fått tilgang til, går det frem at hun ble skrevet inn i Sentralarresten ved politihuset på Grønland 13. januar 2005 klokken 10.22. Hun ble løslatt dagen etter klokken 16.55.

- Jeg ønsker ikke å si så mye om denne saken enn at jeg har innstilt på at oppreisningserstatningen skal ligge på 3000 kroner for å ha vært varetektsfengslet i to påbegynte døgn, sier politiadvokat ved Oslo politidistrikt Asmund Riegels til Nettavisen.

- Jeg ønsker ikke å si så mye mer enn det. Saken skal behandles hos sivilrettsforvaltningen.

- Fornærmelse og hån

Skuespillerens advokat er rasende på politiadvokaten:

- Vi har mottatt Riegels sitt svar med vantro. Å tilby 3000 kroner som plaster på såret for å ha straffeforfulgt et uskyldig menneske i rundt 12 år, er intet annet enn en fornærmelse og en hån. Vi har vanskelig for å ta tilsvaret alvorlig. Riegels kunne like gjerne bedt om å få 3000 kroner, sier Per Danielsen til Nettavisen.

Politiadvokat Asmund Riegels ved Oslo politidistrikt.

Bakgrunnen for kravet er tap av leieinntekter på flere leiligheter, tap av lønnsinntekter, verdistigninger i eiendomsmarkedet hun ikke har fått etter at eiendommene ble inndratt, at hun ikke har hatt mulighet for å gjøre nye investeringer på grunn av manglende likviditet og oppreisning for tiden hun satt i varetekt og andre ikke-økonomiske belastninger.

I løpet av de 12 årene skuespilleren var siktet tok politiet pant i minst seks av hennes leiligheter, kontanter, smykker og andre verdigjenstander. Totalt skal dette ha hatt en verdi på like over 104 millioner kroner.

Politiet mener heftelsene har vært begrenset oppad til 12 millioner kroner.

Skuespilleren mener at hun i perioden 2005 - 2016 kunne ha kjøpt ytterligere seks leiligheter, som alle ville hatt en prisstigning anslått til 11,2 millioner kroner. I stedet har hun måttet selge to leiligheter på grunn av likviditetsproblemer.

Nektet flere avhør

- Riegels' svar vitner om veldig liten menneskekunnskap og synes totalt blottet for forståelse for hva han og hans maktapparat utsetter mennesker for som han straffeforfølger, sier Danielsen og fortsetter:

- Her vises ingen forståelse for hva maktmisbruk kan føre til hverken hva gjelder påførte økonomiske tap eller hva som bør betales i oppreisning for tort og svie. Min klient ble fratatt muligheten til å tjene penger i mer enn ti år og har tapt store beløp som følge av politiets forfølgelse.

Skuespilleren ble fraktet til Sentralarresten i Oslo etter at hun ble pågrepet. Her satt hun på glattcelle i over 30 timer.

I brevet til politiet står det at skuespilleren kan ha krav på erstatning for lang saksbehandlingstid. Men Riegels argumenterer også for at kravet skal falle bort eller at en eventuell sum sivilrettsforvaltningen tar som utgangspunkt skal settes ned.

I brevet går det frem at politiet gjentatte ganger forsøkte å få avhørt skuespilleren, men at hun motsatte seg dette.

"Formålet med etterforskningen mot kravstiller (skuespilleren) var å avklare hvorvidt hun hadde lovlig tilgang på midler til å finansiere eiendomskjøp og livsopphold. Etter å ha etterforsket dette bredt, mente politiet ved utferdigelsen av tiltalen at kravstiller hadde et overforbruk på 4,4 millioner kroner, sett i forhold til sine legale inntekter."

I politiadvokatens innstilling argumenterer han også med at det er usikkert om skuespilleren faktisk hadde kunnet kjøpe seks nye leiligheter selv om det ikke hadde blitt tatt beslag og heftelser i hennes formue.

I tillegg mener Riegels at kravet på i overkant av 21 millioner er teoretiske og hypotetiske tap. Han mener videre det ikke er en årsakssammenheng mellom straffeforfølgelsen og kravet som fremmes.