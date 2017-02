Fritt Ords Honnørpris til Leo Ajkic og skamløse jenter

ANNONSE

Stiftelsen Fritt Ord kaller NRKs TV-serie, der Ajkic er programleder, nyskapende og uttaler at den har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.

Bile, Herz og Srour får prisen for sin personlige og modige innsats for å belyse sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøer.

I "Flukt" har Ajkic bevisst brukt sin egen bakgrunn som flyktning for å fortelle de personlige og dramatiske historiene til flyktninger i Europa og Norge, heter det.

Leo Ajkic, Erna Solberg og Nancy Herz.

"De skamløse jentene" ble et begrep etter at Nancy Herz brukte det i et debattinnlegg i Aftenposten våren 2016. Der skrev hun: "Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre egne".

De har satt sine egne dagsordener i hittil underbelyste debatter om æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer. De unge kvinnene setter tydelige spor etter seg i offentligheten, skriver Fritt Ord.

Fritt Ords Honnør er på 100.000 kroner, og er en påskjønnelse som deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.