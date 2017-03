Frp:- Dobbelt så mange kriminelle utlendinger sendes ut

ANNONSE

- Fasiten viser seg å være at Frp i regjering bidrar til at mer enn dobbelt så mange kriminell utlendinger sendes ut, enn under den forrige regjeringen, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, til Nettavisen.

Steffensen viser til at Frp-Høyre-regjeringen har uttransportert 23.232 asylsøkere som har fått avslag på sine asylsøknader i løpet av de tre siste årene, hvorav 7683 var straffedømte.

Det viser ferske tall fra innvandrings- og inkluderingsdepartementet.

Til sammenligning sendte Jens Stoltenbergs Ap-regjering ut 14.277 asylsøkere i de tre siste årene de regjerte, der 3071 var straffedømte.

- Vil gå under jorden



Steffensen skryter av tvangsutsendelsene til regjeringen.

Fakta: Uttransportering av asylsøkere

2009 - 3343, hvorav 604 var staffede.

2010 - 4614, hvorav 678 var straffede.

2011 - 4761, hvoravi 1032 var straffede.

2012 - 4902, hvorav 131 var straffede.

2013 - 5976, hvorav 2235 var straffede.

2014 - 7259, hvorav 2809 var straffede.

2015 - 7884, hvorav 2599 var straffede.

2016 - 8089, hvorav 2257 var straffede. Kilde: Innvandrings- og inkluderingsdepartementet.

- Dette skyldes at Frp har prioritert og fått gjennomslag for arbeid med tvangsretur. Skal asylinstituttet ha legitimitet, må selvfølgelig personer med avslag forlate Norge, sier han, og påpeker:

- Konsekvensen hvis asylsøkere med endelig avslag ikke sendes ut, er at man risikerer økt kriminalitet. Mange vil gå under jorden og forsvinne, og dermed livnære seg av kriminalitet, sier Steffensen.



Han mener antall utsendelser rett og slett har påvirket tryggheten til folk.



- Arbeiderpartiet foreslo et kraftig kutt i denne budsjettposten før jul, noe som betyr at vi med et regjeringsskifte må påregne at langt flere kriminelle utlendinger får bli boende lenger i landet, sier han.

- Historiske innstramninger



Samtidig gikk antall asylankomster kraftig ned i 2016. Han mener også dette skyldes regjeringens politikk.

- I slutten av 2015 fikk Frp gjennom historiske innstramninger som var utenkelig bare for noen år tilbake, sier Steffensen, og legger til:

- I tillegg har vi foreslått den mest restriktive familiegjenforeningspolitikken av alle de vest-europeiske landene, med tre års krav til arbeid og utdanning kombinert med et forsørgelseskrav som er høyt. Det er fordi vi mener familiegjenforening må være under streng kontroll, og at det ikke skal være skattebetalerne som finansierer dette, sier han.

Han lover at Frp skal fortsette å føre en streng asylpolitikk.

- Vi kommer til å fortsette kampen for en streng asyl- og innvandringspolitikk, for vi er det eneste partiet som har kjempet for det i alle år, når det både har vært upopulært og populært, sier han.

Steffensen har utarbeidet en liste til Nettavisen over innstramninger gjort av dagens Frp/Høyre-regjering:

• Strammet inn krav til permanent oppholdstillatelse. Krav om 12 måneder selvforsørgelse, pluss kunnskaper om norsk og samfunnskunnskap.



• 24-årskrav for familieetablering for å hindre tvangsekteskap.



• Strengere krav til biometri i utlendingssaker, altså innføring av krav om ansiktsskanning og fingeravtrykk i alle søknadssaker.

• Hurtigprosedyresaker hvor asylsøker er åpenbart grunnløs (en lang liste med land), er det opprettet hjemmel for at politiet kan fengsle i inntil 48-timer, slik at utlendingen er under kontroll mens saken behandles og frem til vedkommende sendes ut.

• Redusert klagefrist ved åpenbart grunnløse asylsøknader.

• Opphevet rimelighetsvilkåret ved internflukt. Dette betyr at personer som for eksempel kommer fra region som er ansett som for farlig for retur i eks. Afghanistan, kan henvises til internflukt i områder som er tryggere fremfor å få opphold i Norge.

• PST kan bortvise utlendinger på vei til Norge dersom de mener disse utgjør en sikkerhetstrussel.

• Det er foretatt store satsinger på tvangsretur og satsing på assistert (frivillig) retur.

• Avvisning på grensen til nordisk naboland i krisesituasjon.

• Utvisning av personer som er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad og har misbrukt asylsystemet.

• Heving av beviskravet ved vurdering av beskyttelsesbehov.

• Betalingskort for asylsøkere i mottak som erstatning for kontantytelser. Oppstart i løpet av året.

• Maksgrense på kr 10 000 for familier i mottak. Familier med mange barn kunne få store utbetalinger før denne endringen.

• Gratis kjernetid for 2- og 3-åringer med opphold som bor i mottak.

• Innført instruks som nekter barnebruder å få familiegjenforening.

• Instruks om at dersom det blir tryggere i hjemlandet skal vedkommende få revurdert oppholdstillatelsen. Det antas i første omgang at om lag 500 somaliere vil få tilbakekalt oppholdstillatelsen.

Dette sa stortingsflertallet med Sp og Ap nei til, ifølge Steffensen:

• Innføre skille i § 28 mellom flyktninger og utlendinger som får opphold på andre grunner (sekundær beskyttelse).

• Midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.

• Familiegjenforening: Krav til 3 års arbeid eller utdanning – midlertidig til 31.12.2019.

• Familiegjenforening: Underholdskrav – midlertidig til 31.12.2019.

• Hevet botidskrav for permanent opphold fra 3 til 5 år.