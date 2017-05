Frp kraftig fram på ny meningsmåling

ANNONSE

Samtidig havner både SV og Venstre under sperregrensen som er på 4 prosent.

De siste tre månedene har de rødgrønne partiene hatt ledelsen i Aftenpostens månedlige meningsmålinger , men den trenden kan nå være over. I målingen fra Respons Analyse i mai er bildet snudd. Nå er det et knappest mulig blått flertall med 85 mandater til de fire partiene på borgerlig side. Forklaringen er at SV havner under sperregrensen.

Les også: Maimåling TV 2: Sp får 15 prosent

Idar Eidset i Respons Analyse som har utført målingen, peker på at hele tre partier står i fare for å havne under sperregrensen: SV, Venstre og KrF. Oppslutningen til disse tre blir helt avgjørende for hvem som ender med flertall.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier hun tror revidert budsjett som ble lagt fram torsdag, kan være med på å gi regjeringspartiene drahjelp i månedene framover.

– Velgerne ser en regjering som har styrt godt gjennom en vanskelig tid. Nå lysner det i norsk økonomi, og det lysner raskere enn mange trodde, sier Jensen.

For Høyre og Arbeiderpartiet er det små utslag. Ap får 30,9 prosent og Høyre 23,9, en framgang på henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent. Senterpartiet gjør en god måling med 11,4 prosent, men går tilbake 0,1 prosentpoeng.

Målingen er gjort av Respons Analyse og er basert på 1.000 telefonintervjuer mellom 5. og 10. mai. Resultatene er som følger (endring fra april i parentes): Ap 30,9 (+0,4), Høyre 23,9 (+0,3), Frp 16,1 (+2,9), KrF 4,4 (-1,3), Sp 11,4 (-0,1), SV 3,8 (-1,6), Venstre 3,4 (-0,2), MDG 2,6 (som sist) og Rødt 2,1 (-0,2)

Feilmarginen på målingen er mellom 2 og 3 prosentpoeng.

(©NTB)