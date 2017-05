Frp-landsmøte: Vil finansiere veiene med store reklameplakater

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vil åpne for reklame langs norske veier for å finansiere infrastrukturprosjekter.

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud ba om støtte til det kontroversielle forslaget på Frps landsmøte på Gardermoen, og fikk med seg landsmøtet på det.

- Vi tenker at det kan være en fin inntektskilde for å bygge vei i Norge, sier Svendsrud til Nettavisen.

«Flere land benytter seg av dette, og langs norske veier burde ikke dette være et problem» (...) De kommersielle aktørene får en større mulighet til å fremheve sin virksomhet, samtidig at veistrekninger blir finansiert smartere». heter det i resolusjonen fra ungdomspartiet til Frps landsmøte.

Forslaget ble stemt over på Frps landsmøte søndag.

- Det er jo sånn at hovedveiene og alle andre veier i hovedsak skal bli bygget med penger fra Statsbudsjettet, men så er det det å tenke litt alternativt, og på andre løsninger, og da har vi funnet en god løsning gjennom reklamefinansering av veier, sier Svendsrud.

- Måten vi ser for oss det, er store reklameplakater langs hovedveiene i Norge, som vil gi en liten ekstra inntektskilde, utdyper han.

- Hvor store inntekter tror du dette vil generere, har dere regnet noe på det?

- Det er det for tidlig å si, men hver krone som kan komme inn til vei i Norge er bra. Vi tror at det er et marked for dette, og så lenge det finnes selskaper der ute som har lyst til å reklamere for produktene sine langs veiene, så vil det være en potensiell inntektskilde, sier han, og legger til:

- Og så håper vi at det vil føre til at det forsvinner enda flere bomstasjoner i Norge.

- Fornøyd med at de lyttet



Svendsrud er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag på landsmøtet.

- Jeg er veldig godt fornøyd med at Frps landsmøte lyttet til FpU i denne saken. For meg er det helt åpenbart at en ekstra inntektskilde for å bygge instrastruktur i Norge er bra. Jeg er helt sikker på at reklame og sikkerhet kan kombineres, sier han til Nettavisen etter vedtaket.

Venstre: - En fryktelig dårlig idé

Reklameforslaget møter imidlertid motstand flere hold. Venstres transportpolitiske talsperson, Abid Raja, er svært kritisk.

SIER NEI: Venstres transportpolitiske talsperson, Abid Raja, vil ikke ha reklame langs hovedveiene i Norge.

- Det er en fryktelig dårlig ide. Vi må sette trafikksikkerheten på veien først, sier Raja til Nettavisen.

Han advarer Frps landsmøte mot å gå inn for forslaget.

- Sjåfører kan la seg distrahere, det er jo hele formålet med reklamene, å få folks oppmerksomhet dit. Jeg som transportpolitiker ønsker ikke å tilrettelegge for at folks oppmerksomhet skal drives vekk fra veien til plakater om ymse ting, sier Raja.

Han mener inntektene reklame vil kunne gi staten, uansett ikke vil monne stort.

- Dette vil kun gi småsummer og vil aldri kunne komme i nærheten av å kunne erstatte det FpU sier de vil erstatte dette med, bompenger. Slik sett er dette å lure folk med at bare vi får disse reklameplakatene, så forsvinner bompengene, sier han, som håper samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er enig med ham.

- Solvik-Olsen og jeg har hatt tett nært og konstruktivt samarbeid i snart fire år. Jeg håper han vil være enig med meg i mine betraktninger her, sier Raja.

Ap: - Svekker sikkerheten

Heller ikke Arbeiderpartiet liker vedtaket om reklame langs veiene.

SIER NEI: Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Eirik Sivertsen, sier også nei til reklamefinansiering av veiene.

- Det er en dårlig idé. Å bygge riksveier er en myndighetsoppgave. Det bør da også finansieres offentligheten og ikke være avhengig av reklame, sier Aps transportpolitiske talsperson, Eirik Sivertsen, til Nettavisen.

Sivertsen understreker dessuten at reklame vil kunne svekke trafikksikkerheten.

- Reklame langs veien kan være forstyrrende og bidra til å svekke trafikksikkerheten, sier han.

Statens vegvesen: - Fører til flere ulykker



FpU møter heller ikke forståelse hos Statens vegvesen.

- Dagens regelverk rundt reklame langs vei har sin bakgrunn i ønske om god trafikksikkerhet. Reklameskilt langs vei skal ikke være trafikkfarlige, og et av vurderingskriteriene er om skiltene/reklamen er distraherende for trafikantene, sier avdelingsdirektør for trafikksikkeret hos Statens vegvesen, Guro Ranes, til Nettavisen, og påpeker:

FLERE ULYKKER: Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, tror reklame langs veiene vil føre til flere ulykker fordi det vil distrahere sjåførene.

- Dersom skiltene/reklamen vurderes å være distraherende og oppmerksomhetskrevende vil de ikke være lovlige etter dagens regelverk. Bakgrunnen for dette er at dersom trafikantene blir distrahert vil dette ha negative trafikksikkerhetskonsekvenser. Det er godt dokumentert at dersom trafikantene tar blikket bort fra veien og blir invitert til å ha tankene og oppmerksomheten på annet en trafikken, vil dette føre til flere trafikkulykker. Dette er en uønsket negativ konsekvens, understreker hun.

- Man skal få et lite blikk



- Flere partier og Statens vegvesen er kritiske til forslaget på grunn av trafikksikkerheten. Har dere ikke tenkt på det aspektet?

- Jo, det har vi tenkt på. Det er klart at reklame potensielt kan være et såkalt trafikkforstyrrende element, men så er det sånn at det er mange trafikkforstyrrende element langs veien, sier FpU-lederen.

Han viser blant annet til kunst som man får sette opp langs veiene.

- Blant annet sølvlignende elger, som er satt opp som kunst og bare tar blikket vekk fra veiene, som også er hemmende for trafikken. Men her må man jo lage plakater med store bilder og stor tekst, slik at man får et lite blikk og at hovedfokuset fra veien ikke forsvinner, sier Svendsrud.

Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen avholdes fra fredag til søndag. Nettavisen er til stede og følger landsmøtet.