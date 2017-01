ANNONSE

Det opplyser en av partiets stortingsrepresentanter, Morten Ørsal Johansen, til NTB.

Forslaget ble mandag kveld diskutert i de andre partiene som står bak Stortingets rovdyrforlik – Høyre, Ap og KrF. Tirsdag vil det eventuelt bli lagt fram for Stortinget.

– Vi vet ikke hva de andre partiene kommer fram til, men det blir lagt fram et forslag i morgen. Det er det ingen tvil om, sier Johansen.

De fire partiene samlet seg mandag for å finne en løsning på den betente ulvestriden.

– Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T. Nesvik til NTB.

Tirsdag må klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) igjen forklare for Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.

Det skapte ramaskrik i Distrikts-Norge da Helgesen før jul besluttet å kutte antall fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, fra 47 til 15.

Ifølge Nesvik vurderer nå de fire partiene om de skal fremme et felles forslag for å presse klima- og miljøministeren til å endre syn på ulvejakt.

Et eventuelt vedtak kan bli fattet i Stortinget tirsdag. (©NTB)