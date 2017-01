Frp om dieselforbud: – Ironisk

ANNONSE

Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind. Det er sannsynlig med høy eksosforurensning over store områder av byen disse dagene.

Derfor innfører Oslo kommune for første gang forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.

- Ironisk

– Først og fremst synes jeg det er ille at astmatikere og unge skal lide på grunn av luftforurensning, sier leder Aina Stenersen i Oslo Frp til NTB.

– Likevel finner jeg det ironisk at de som kjøpte seg dieselbil, nærmest på oppfordring fra forrige regjering, nå blir «premiert» med forbud mot å mellom 6 og 22.

Stenersen sier hun med interesse venter på konkrete tall på luftforurensningen for de dagene forbudet gjelder – og at hun tar det som en selvfølge at det er full åpenhet om resultatene.

NAF etterlyser alternativ

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF sier til NRK at hun er skuffet over at kommunen så langt ikke har planer om tilrettelegging for dem som rammes av forbudet.

– Vi har hele tiden sagt at hvis man må ty til et så drastisk tiltak, så er det viktig at man også tilbyr de som ikke har noe godt alternativ, shuttlebuss inn til byen, sier Sagedal.

Hun oppfordrer samtidig alle bilistorganisasjonens medlemmer til å bidra.