For to år siden inngikk kjøttprodusenten Nortura et samarbeid med Islamsk Råd Norge (IRN), der de mottar én krone for hvert kilo halalkjøtt som slaktes. I 2015 tjente IRN 2,4 millioner kroner på å sertifisere halalkjøtt (arkivfoto). Foto: Philippe Huguen (AFP/Scanpix)

Frp-politikere vil ha statlig halal-godkjenning

Regjeringen må sikre nøytral godkjenning av halal-kjøtt, mener Frp-politikere. Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge (IRN).