Frp presser på for pils i parken

ANNONSE

Tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter står bak et forslag om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker, ifølge Vårt Land. De har valgt å fremme forslaget etter at Høyres landsmøte også gikk inn for å tillate øldrikking i parker – mot partiledelsens vilje.

– Målet er at Stortinget vedtar dette nå, slik at forbudet kan bli borte alt i sommer, sier Frps Erlend Wikborg, som er en av forslagsstillerne.

Saken setter Høyre i en klemme, siden det gamle partiprogrammet fortsatt gjelder. Sier partiet nei i Stortinget, stemmer de nei til prinsipper de lover velgerne ja til i neste periode.

Verken Høyre eller støttepartiet Venstre har behandlet saken i stortingsgruppene sine. Kristelig Folkeparti er imot.

LES mer: Høyre sier ja til øl i parken



Forslaget fra Frp går ut på at også vin og annen drikke med alkoholprosent under 22 skal tillates.

– Frps forslag går betydelig lengre enn Høyres program. Vi må dessuten forholde oss til samarbeidsavtalen om at hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast, sier Høyres helsetalskvinne Tone Trøen til avisen.