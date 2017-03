ANNONSE

– Det får være Venstres valg å bruke tvang, sier Siv Jensen i en kort kommentar til NTB.

Venstre-leder Trine Skei Grande har gjort det krystallklart at Venstre vil inn i en blågrønn regjering med Høyre og KrF. Til NTB sier hun at det ikke er aktuelt med noen ny samarbeidsavtale med dagens regjering og at de ikke vil styre sammen med Frp.

Overfor VG utdyper Grande at hun er villig til å felle en eventuell ny mindretallsregjering med Høyre og Frp. Slik vil hun tvinge statsminister Erna Solberg (H) til å velge Venstre.

– Vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjonen så fort vi kan, sier hun.

– Litt rart

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sier han ikke er overrasket over at Venstres tvangsvarsler.

– Jeg syns jo likevel det er litt rart all den tid vi har klart å bli enige om svært mange viktige saker, sier han og gjentar Frps mantra om at partiet ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av.

-For øvrig kan det være greit å minne om at det er velgerne som til sjuende og sist velger hvem de ønsker skal styre landet, sier Nesvik.

Kamp mot sperregrensa

Venstre har landsmøte i Ålesund til helgen, og der vil nok også kampen mot sperregrensa sette sitt preg. Et gjennomsnitt av meningsmålingene i mars viser at Venstre ligger under sperregrensen med 3,9 prosent.

Om det blir valgresultatet, vil Venstre miste rundt seks av ni stortingsrepresentanter, og det er duket for et rødgrønt flertall på Stortinget.