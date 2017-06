Frp-representant stemmer imot egen regjering om regionreform

ANNONSE

– Jeg har gått til valg på at vi ikke skal slå sammen Aust- og Vest-Agder til ett fylke, og det er et valgløfte jeg kommer til å holde, sier hun til NRK.

Godskesen representerer Aust-Agder Frp. Der har hun havnet i en bitter strid på grunn av fylkessammenslåingen, men hun sier hun ikke vil stemme mot sin egen overbevisning. Selv mener hun at hun ikke ville hatt troverdighet igjen om hun hadde stemt for reformen.

Hun sier hun ikke har avklart sin beslutning med partiledelsen.

Stortinget skal vedta både nye regioner og kommunereformen på torsdag. Høyre, Frp og Venstre går inn for at elleve kommuner skal slå seg sammen med tvang, men flertallet på Stortinget er knapt. Bare to stemmer skal til for å velte kommunereformen, ifølge NRK. Godskesen kan bli en av dem, men når det gjelder kommunene har hun ikke bestemt seg ennå.

