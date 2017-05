Frp-Siv: - Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperiment

ANNONSE

At stortingsflertallet avviste regjeringens krav om å skjerpe reglene for familieinnvandring, kan få enorme konsekvenser, ifølge Frp-leder Siv Jensen.

– Når året er omme, vil det siden 2011 ha kommet opp mot 100.000 familieinnvandrere til Norge. Vi må stramme inn. Dette kan ikke fortsette. Vi kan ikke stikke hodet i sanden, sa Jensen i talen til Frps landsmøte på Gardermoen fredag.

Så gikk hun til frontalangrep på Arbeiderpartiet.

– Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperiment, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.

– Vi så konsekvensene av det med egne øyne, sa Jensen og antydet med det at den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge i 2015 hadde sammenheng med vedtakene som ble fattet av Ap og andre partier.

Stolt av Norge

Innvandringspolitikk var det første store enkelttema Jensen dvelte ved i en tale der hun høyt og tydelig postulerte at hun er stolt av Norge og den norske kulturarven.

– Vi skal ikke unnskylde oss selv for måten vi lever våre liv på. Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg slik vi lever her i Norge, sa Jensen og slo fast at dette er å ta integrering på alvor.

– Vi må ikke unnskylde oss for hvem vi er. Vi skal ikke skamme oss for rikdommen Norge har, eller hvordan vi lever våre liv. At norske familier bor i egen bolig med varmekabler i gulvet. Har bil og drar på ferie til syden er et tegn på at Norge er et godt land å bo i, sa Jensen.

Konsekvenser

Høy innvandring har store konsekvenser for Norge, fortsatte Frp-lederen, som mener innvandrertettheten mange steder i landet er for stor.

– Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere, sa Jensen og viste på nytt til Sverige, et land flere Frp-politikere stadig referer til i innvandringsdebatten.

Sverige har lukket øynene i år etter år. Vi kjenner historiene om segregering, kjønnsdeling og boligområder, hvor politi og brannvesen møtes med steinkast, sa hun.

– Det er en grunn til at de som har ansvaret for den mislykkede svenske innvandringspolitikken, er invitert til å gi råd på Arbeiderpartiets landsmøte, ikke på vårt, framholdt hun.

Nye skattekutt



I sin landsmøtetale fredag lovte hun å kjempe for «betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk».

– Jeg hører våre motstandere gjøre det til et problem at vi har senket skatter og avgifter med 21 milliarder kroner. Det er altså ikke et problem. Vi har bare så vidt begynt, sa Jensen til partifellene på Gardermoen og fikk applaus.

Konkret tok hun til orde for å fjerne eiendomsskatten. Oslo Frp har foreslått at dette skal skje ved å oppheve kommunenes rett til å skrive ut eiendomsskatt.

Oljealder



Jensen mener Arbeiderpartiets Lofoten-kompromiss er til skade for velferdssamfunnet og et svik mot norske arbeidere.

– For kanskje første gang i moderne historie sier Arbeiderpartiet nei til et industrieventyr og store inntekter for landet vårt. Et parti som sier nei til arbeidsplasser i dette omfanget, kan ikke kalle seg et parti for arbeidere, sa Jensen i en landsmøtetale der hun slo fast at oljealderen slett ikke er forbi, men at næringen tvert imot har en lys framtid.

– Det kan være fristende å tro at vi kan klare oss uten oljen, men konsekvensene vil bli enorme – både for miljøet og for vår velferd. Og nå har vi fått prisen for Aps oljekompromiss. Et nei til Nordland VII og Troms II betyr et velferdstap på 225 milliarder kroner, sa Jensen og viste til beregninger fra Norsk olje og gass.

«Velferdseksport»

Jensen sier regjeringen vil kjøpekraftsjustere barnetrygden og kontantstøtten. Grepet skal hindre det hun kaller velferdseksport.

– Regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at de tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i, sa Jensen i landsmøtetalen sin.

Tiltaket vil være en del av den kommende stortingsmeldingen om såkalt trygdeeksport, som EØS-avtalen åpner for.

– Millioner av skattefinansierte kroner forsvinner ut av landet gjennom trygdeeksport hvert eneste år, sa Jensen og anførte at barnetrygd og kontantstøtte i dag utgjør «nær en årslønn» i land som Litauen og Polen.

– En polsk arbeider i Norge som jobber og betaler sin skatt, skal ha rett på de samme ytelsene som en norsk arbeider. Men det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sa hun.

At Frp under helgens landsmøte for første gang vil si nei til EU, er Jensen tilfreds med.

– Jeg er glad for det! De siste 20 årene har EU blitt noe annet enn en frihandelsavtale. Handels- og fredsprosjektet har blitt til et byråkratiprosjekt, sa Jensen, som likevel advarte mot si opp EØS-avtalen.

Øke maksstraff

Regjeringen foreslår å øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel for kriminelle som har begått flere lovbrudd med en strafferamme på minst 15 år.

Nyheten ble sluppet av Frp-leder Siv Jensen i fredagens landsmøtetale. Der varslet hun også endringer i reglene for oppreisning til ofre i straffesaker.

– I saker med flere gjerningsmenn foreslår vi at disse skal betale oppreisning til offeret hver for seg, og ikke som i dag hvor de deler regningen, sa Jensen.

– Det er helt urimelig at vi i dag har en politikk hvor gjerningsmennene i en gruppevoldtektssak må betale lavere erstatning fordi de var flere som utførte den, tilføyde hun.