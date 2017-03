Frp vil ha hastebehandling av ulvesaken

ANNONSE

– Frp krever en hastebehandling av ulvesaken, slik at vi kan få tatt ut flere ulv innen lisensfellingsperiodens utløp, sier partiets rovdyrpolitiske talsmann Jan-Henrik Fredriksen i en pressemelding onsdag.

– Perioden for lisensjakt er utvidet til 31. mars, for å gi grunnlag for felling i inneværende år. Derfor bør Stortinget hastebehandle denne saken, slik at felling kan finne sted innen fristen, legger han til.

Tirsdag besluttet Stortingets energi- og miljøkomité at den først neste uke vil fastsette en tidsplan for behandlingen av miljøminister Vidar Helgesens (H) forslag til endring av naturmangfoldsloven. Forslaget kan åpne for mer ulvejakt allerede i år.

Senterpartiet reagerte allerede tirsdag på at det ikke ble besluttet å hastebehandle saken, og onsdag fulgte Frp etter.

Fredriksen forventer at flertallets mål og intensjoner om felling av ulv gjennomføres.

– Frp åpner for alle muligheter for å endre både lov og forskrift for effektivt å kunne forvalte en ulvebestand i tråd med Stortingets fastsatte bestandsmål, sier han.

Fredriksen varsler at han nå vil ta opp saken med komitéleder Ola Elvestuen (V) med mål om å få fastsatt "fremdrift i saken allerede denne uken".

Helgesen fastslo fredag at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode.

