Frp: Vil selge øl på bensinstasjoner

ANNONSE

Et flertall i Fremskrittspartiets programkomité vil gi bensinstasjoner og kiosker anledning til å selge øl.

«Gi kiosker og bensinstasjoner anledning til å søke om salgsbevilling for alkoholdige drikkevarer på lik linje med dagligvarenæringen for øvrig», heter det i forslaget fra programkomiteen.

ØL OG BENSIN: FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud vil ha øl i kiosker og på bensinstasjoner i neste stortingsperiode.

- Vi har jo en grunnleggende tro på at næringen selv må kunne ta en avgjørelse på hvorvidt man skal kunne selge lovlige varer eller ikke, helt uavhengig av om det er en butikk på 50 kvadrat eller en butikk på 1000 kvadrat, sier FpU-leder og medlem av Frps programkomité, Bjørn-Kristian Svendsrud, til Nettavisen.

Forslaget kommer fra FpU, og et mindretall i programkomiteen er mot formuleringen.

Les også: Bensinstasjoner vil selge øl

- Det er et paradoks



Svendsrud mener det er urettferdig at bensinstasjoner ikke får selge øl.

- Det vi står oppi nå er et paradoks, hvor man altså tillater at Rema 1000 kan ha en bensinpumpe utenfor sin butikk. Da kan man kjøpe øl og bensin på samme handletur, men med en gang du nærmer deg en bensinstasjon som er mye mindre i kvadratmeter, kan du verken kjøpe øl eller cider, sier FpU-lederen, og påpeker:

- Uavhengig av om man er for eller mot at bensinstasjoner skal få selge øl, må det være likhet for loven. I dag har man en urettferdig praksis hvor Rema-eide Uno X kan stå utenfor Rema 1000, sier han.

Han viser også til at det er bensinpumper utenfor andre dagligvarekjeder.

- Da ønsker vi å gi kiosker og bensinstasjoner mulighet til å søke om salgsbevilgning på lik linje med dagligvarekjedene. Det er fordi det er en lovlig vare, og den eneste forskjellen er at det er en mindre butikk.

Les også: Vil ha øl i kiosker

- Drikker ikke mer



- Men mer tilgjengelighet, vil ikke det bare øke alkoholforbruket?

- Jeg har ikke sett noe som tilsier at man har et økt forbruk hvis man har mulighet til å kjøpe det samme sted som man kan kjøpe bensin. Det er jo ikke slik at selv om man tillater øl på bensinstasjoner, så vil folk sette seg ned og drikke den med en gang, sier Svendsrud, og legger til:

- Vi har tro på at folk klarer å ta et selvstendig valg. Folk kjører jo også til polet og butikken, men likevel har man en følelsesmessig overbevisning om at en bensinstasjon er mer knyttet til bilkjøring, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ØL: Om Frp får det som de vil, blir det ølsalg i kiosker og på bensinstasjoner. Men så sent som i høst sa deres samarbeidsparti Høyre i regjeringen at de ikke ønsker dette.



- Hvordan skal dere klare å få flertall for dette på Stortinget?

- Jeg har et inntrykk av at det ikke er så mange politikere som har sett på denne problemstillingen, og det er jo lov å håpe at det går opp et lys for politikere fra andre partier, sier Svendsrud.

I fjor høst sa imidlertid Høyres helsepolitiske talsperson, Tone W. Trøen, at de ikke støtter et slikt forslag, og viste til at partiets avtale med KrF om hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk, skal fastholdes.

Svendsrud er likevel optimistisk.

- Dette kommer ikke igjennom nå, men jeg har en formening om at vi også skal sitte i regjering etter valget, og da er det helt naturlig at vi åpner for at kiosker og bensinstasjoner skal få selge øl, sier han.

Les også: Frp: - Avblås dieselforbudet nå

Bransjen ønsker det



I oktober i fjor gikk bransjeorganisasjonen Virke ut og krevde endringer i alkoholforskriften, slik at også kiosker og bensinstasjoner kan selge øl.

- Vi kan selge øl like ansvarlig som alle andre, slik vi gjør i en rekke land i dag, sier kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i bensinstasjonskjeden Circle K til Dagens Næringsliv.

Det er heller ikke første gang Frp foreslår salg av øl på bensinstasjoner. I 2009 foreslo partiets justispolitiske talsperson, Jan Arild Ellingsen, det samme. Den store forskjellen nå er altså at partiet nå sitter i regjering.

Frps partiprogram vedtas av partiets landsmøte til våren.

Les også: Carl I. Hagen om MDG-Lan: - Stor mangel på handlekraft