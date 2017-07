Frustrert over forsøpling i turområde: – Det har vært sånn i årevis

I et Facebook-innlegg delte Bente Jensen frustrasjonen over forsøpling i Vannfjorden. Nå har flere aktører i næringslivet i Honningsvåg varslet storaksjon for å få ryddet fjæra.

(iFinnmark): – Det har vært sånn i årevis, så det var ikke noe bombe. Vi som bruker det turområdet har jo sett det, men det har fått mer fokus de siste årene, sier Jensen til iFinnmark, og legger til at hun har lagt ut lignende poster på Facebook før uten større reaksjoner.

Hun forteller at søppelet i Vannfjorden bare er en brøkdel av det som ligger i fjæra rundt Magerøya.

– Det er enorme mengder inn mot Kobberfjorden og hele landssiden på Vannfjorden.

Hun syns det er flott at flere aktører kaster seg på. Blant dem er Scandic, Nordkapp næringshage, Kystverket og John Gunnar Broks. Sistnevnte har opprettet Facebook-gruppen «Maritim søppelrydding Magerøya» som allerede har 360 medlemmer.

– Broks er en stor organisator når det kommer til rydding her i kommunen, sier Jensen.

Må organiseres

Jensen er opptatt av at en ryddeaksjon må være skikkelig organisert.

– Det er såpass grisgrendte strøk og det er ikke gjort på ti minutter. Det er væravhengig og man må til med båt. Det er langt å gå og ulendt terreng, forklarer hun.

Men hun trenger ikke bekymre seg. Ryddeaksjonen er organisert og planlegges i Facebook-gruppen til Broks. Scandic stiller med transport, mat, hansker, sekker og har oppfordret ansatte til å være med på dugnad. Kystverket stiller med båt til å frakte søppel med. Aksjonen starter mandag 24. juli.

– Det er helt fantastisk fint. Vi har hytte nedi der, så vi er selvfølgelig med på å legge til rette, sier Jensen som selv skal være med på aksjonen.

– Tror du det er mulig å rydde hele øya fri for søppel?

– Da må man virkelig kjempe med nebb og klør. Det vil jo ta tid, men vi må klare å forminske det.

Vil rydde hele øya

Broks’ engasjement på Magerøya starta i fjor sommer. Han kom til hjemkommunen og så hvor forsøplet øya hadde blitt.

– Jeg ble forfær og forbanna på at folk bare lar det passere, sier han.

I løpet av sommeren fjernet han 126 tonn med skrap. I etterkant har det blitt mer. Han har kjørt bort 310 tonn skrot til sammen. Han tror engasjementet hans ligger i blodet etter 20 år med gjenvinning, innsamling og retur i Alta. Nå er han glad for at andre også lar seg rive med.

– Gjett om jeg er glad. Det er herlig! sier han.

Mandag går altså aksjonen i gang.

– Vi starter klokken åtte fra flytekaia i Honningsvåg. Vi tar med dem vi har plass til, forteller Broks.

Da går det også buss til Gjesvær for dem som ønsker å gå til Vannfjorden. Broks sier han har vært i snakk med Kystvakta på Sortland som har vært villige til å hente det de samler opp.

– Dette blir stort, sier han, men han tror ikke de klarer å rydde fjæra tom for søppel.

310 TONN: John Gunnar Broks er med på å organisere aksjonen. Han har siden i fjor fjernet 310 tonn søppel fra øya. Her avbildet med entreprenør Egil Magne Nilsen som var med på søppelrydding i fjor sommer.

– Ikke i nærheten. Det er søppel i lagvis fra de siste 30 årene. Vi må kanskje til med minigraver senere, men vi tar det vi klarer, sier Broks og legger til at femårsplanen hans er å rydde hele Magerøya.

– Helt for jævlig

Nordkappregionen næringshage var tidlig ute med å dele posten til Bente Jensen og skreiv at de ønsker å sette marin forsøpling på dagsorden.

– Det er helt for jævlig at det finnes områder som er så mye forsøpla, men sånn sett er det ikke ukjent. Jeg har sett det før, men vi har kanskje blitt flinkere til å rydde i nærområdene våres, sier daglig leder Stig Hansen.

Han forteller at næringshagens engasjement startet i fjor, da de begynte å se på alternative måter å bearbeide forlanger på.

DAGSORDEN: Daglig leder for Nordkappregionen næringshage, Stig Hansen, forteller at de har hatt fokus på marin forsøpling i et år.

– I Finnmark har vi lang kyst og mange utilgjengelig områder og det skaper utfordringer. En ting er ryddingen, men en annen ting er holdningen vår. Det å bruke plast som emballasje og hvordan vi sorterer hjemme, det er det viktigste forebyggende arbeidet vi kan gjøre, sier Hansen.

Han gir også skryt til Nordkapp kommune som har meldt seg inn som medlem i Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Nordkapp er én av fire pilotkommuner.

Oppfordrer ansatte

Assisterende direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, lot seg også rive med av Bente Jensens Facebook-post.

– Vi har diskutert hvordan vi kan bidra i lokalsamfunnet, så når hun la ut bildene så ringte jeg straks rundt til bedrifter. Det er rolig hos oss og vi har mulighet til å bli med, sier Hansen.

Nå er datoen satt. Scandic-ansatte er oppfordret til å bli med. De planlegger å gå til Vannfjorden og samle så mye søppel som mulig.

– Vi må starte en plass. Vannfjorden er et populært turområde, så hvorfor ikke gjøre det til en større jobb.

DUGNAD MED ANSATTE: Scandic-direktør på Magerøya, Hans Paul Hansen, har oppfordret ansatte til å være med på ryddeaksjonen.

Han har troen på at slike innlegg i sosiale medier fungerer.

– Ja, det hjelper absolutt. Jeg har hatt det i bakhode hele tiden, men disse bildene var en oppvekker. Så ille er det egentlig, det er helt jævlig. Det får deg til å tenke og man får ideer til hvordan man kan hjelpe. Vi er en stor bedrift med mange unge sesongarbeidere som brenner for miljøet. Hotellkjeden har en sterk miljøprofil og det skulle bare mangle, når vi i tillegg lever av turister som ønsker uberørt natur.

Vil har årlig aksjon

Scandic-direktøren nevner at Kystverket har hatt en idé om å gjøre slike aksjoner til en årlig greie blant bedrifter i kommunen. Det bekrefter påtroppende regiondirektør for Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen.

– Vi var med på den nasjonale strandryddedagen i mai og i ettertid har mange engasjert seg. Neste år utfordrer vi flere bedrifter til å ta i et tak, sier han.

Kystverket ønsker å bistå ryddeaksjonen med fartøy.

– Det er kjempeviktig for å holde naturen rein. Dette er et kjempemiljøtiltak. Plastforurensing er det verste i sjø og det er veldig viktig og bra at man har klart å engasjere flere.

