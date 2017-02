Fryktet miljøkatastrofe - her berges lasteskipet i uværet

Server-forliset i 2007

Lasteskipet MV ”Server” gikk på grunn ved Hellesøy fyr i Fedje kommune 12. januar 2007. Etter grunnstøtningen fikk skipet hull i skroget ved maskinrommet og tok inn vann. Senere brakk skipet i to og bunkersolje rant ut i sjøen.

Havariet førte til oljeforurensning av store kystområder og ca 40 km strandlinje ble forurenset som følge av hendelsen.

Full City-forliset i 2009

Om morgenen den 30. juli 2009 seilte bulkskipet MV ”Full City” fra Skagen i Danmark. Skipet var da bunkret med om lag 1100 tonn tungolje og noe diesel. Skipet, som skulle til Herøya og laste kunstgjødsel, kom til Langesund på formiddagen samme dag og ankret opp på Såsteinflaket utenfor Langesund, 0,9 nautiske mil fra land.Utover kvelden ble været dårligere og “Full City” begynte å drifte mot land og grunnstøtte ved Såstein.

Fartøyet fikk omfattende skrogskader som medførte oljeutslipp. Dette forurenset kystlinjen, blant annet flere verneområder og fuglereservater. Utslippet medførte forurensning i området fra Stavern i Vestfold til Lillesand i Aust-Agder, og ca 200 posisjoner ble forurenset med olje. Blant annet ble 37 vernede natur- og fugleområder og geologisk vernede områder tilsølt av olje. I tillegg ble mange friluftsområder og private eiendommer tilgriset av olje.

Mer enn 2000 sjøfugl døde som en direkte årsak av hendelsen.

Sluttregningen for Full City-aksjonen ble på ca. 250 mill. kr. Spørsmålet om hvem som skulle ta regningen endte i retten, og ankebehandlingen er berammet til mai 2017.

Godafoss-forliset i 2011

Lasteskipet MV ”Godafoss” gikk på grunn på Kværnskjærgrunnen i Hvaler kommune i Østfold den 17. februar 2011. Is og kulde skapte store utfordringer for den påfølgende oljevernaksjonen.

Skipet var lastet med 439 containere, hvorav to inneholdt totalt 12 tonn sprengstoff. I tillegg til diesel og smøreolje, hadde skipet 894 m3 tungolje som drivstoff ombord. Skipets kaptein rapporterte tidlig om at skipet hadde en betydelig oljelekkasje. Grunnstøtingen førte til et betydelig oljeutslipp. Oljen spredte seg med kyststrømmen fra grunnstøtingsstedet inn Oslofjorden mot Hollenderbåen, før den ble tatt sørover av strømmen gjennom Vestfoldskjærgården og langs kysten til Vest-Agder.

Utslippet av olje medførte at om lag 1500 sjøfugl omkom. Oljen forurenset også blåskjell på en slik måte at de for en periode ikke var egnet for konsum.

(Kilde: Kysteverket)