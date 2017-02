Full fyr i hus i Fana- brannvesenet fryktet eksplosjon

ANNONSE

Nødetatene fikk en rekke meldinger om brannen i Fanafjellsvegen like før klokken 18 søndag.

- Innringeren jeg pratet med meldte at det var full fyr i eneboligen, og at han så flammer over taket, forteller Ronald Drotningsvik, vaktkommandør ved 110-sentralen til Bergensavisen

Brannvesenets mannskaper melder at huset er overtent. De har nå satt i gang slukningsarbeidet.

– Brannen er fortsatt ikke slukket, og det er en massiv røykutvikling, sier politiets innsatsleder på stedet, Geir Hitland, til BA like etter klokken 1930.

Huset er totalskadd.

Det er mye røyk i området. Politiet ber derfor beboerne i nærheten holde vinduer lukket.

– Det er en person registrert på adressen, og han er gjort rede for og tatt hånd om av helse, sier Drotningsvik.

– Så vidt vi vet var han alene, sier han.

Politiet melder at personen har brannskader og er fraktet til Haukeland med ambulanse.

– Vedkommende skal ha brannskader, stort sett på armene, forteller operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Det er ifølge vakthavende sjef i Bergen Brannvesen, Kjell Ove Christophersen, foreløpig usikkert om personen som var i huset kom seg ut på egen hånd eller om vedkommende fikk hjelp av naboer.

STENGTE VEIEN: Veien ved Fana kirke ble stengt i en periode da en eneboligen var overtent.

Fryktet eksplosjon

Fanafjellsvegen ble i en periode stengt ovenfor Hamrevegen på grunn av brannen i eneboligen.

Christophersen sier til BA at årsaken til at de først holdt folk på avstand fra det brennende huset er at de hadde fått melding om at det kunne være sveiseutstyr med påfølgende eksplosjonsfare i boligen.

– Det viste seg ikke å stemme, sier Christophersen.

Han forteller at de har kontroll på brannen i den forstand at det ikke er spredningsfare, men at brannen ikke er slukket. Det kan være huset brenner ned til grunnen.

Slukkearbeidet har blitt vanskeliggjort for brannvesenet fordi de ikke har hatt god nok tilgang på vann. Nærmeste påkoblingspunkt for vannledning er flere hundre meter unna det brennende huset.

