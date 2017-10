Full krangel om «navnekupp» på Vestlandet

Hordaland og Sogn og Fjordane har vedtatt å slå seg sammen til en region de vil kalle Vestlandet. Reaksjonene fra resten av Vestlandet er skarpe.

Navnevedtaket, som ble gjort i fylkestingene i Sogn og Fjordane og Hordaland fredag, har fått folk i de to andre vestlandsfylkene – Rogaland og Møre og Romsdal – til å sperre øynene.

– Dette er et arrogant og dumt vedtak. To av vestlandsfylkene er ikke med i den nye regionen. Da bør ikke den midtre delen av det etablerte Vestlandet få lov til å stjele navnet fra resten av landsdelen, skriver Haugesunds Avis i sin lederartikkel mandag. De ber naboene i nord om å ligge unna navnet deres.

IKKE VESTLANDET: Fjellplatået Preikestolen ved Lysefjorden er blant landemerkene som ikke er med i det nye vestlandsfylket.

-Det er fire vestlandsfylker

Også nordfra på Vestlandet kommer det reaksjoner.

– Vestlandet er en landsdel, uavhengig av hvor fylkesgrensene går. Slik vil det også måtte være etter regionreformen, og ingen kan få lov til kuppe navnet, skriver Sunnmørsposten.

Avisen peker på at mindre enn halvparten av innbyggerne i de fire vestlandsfylkene bor i Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Frarøvet navn og identitet

I tirsdagens lederartikkel, skriver Fjordingen , som har base i Stryn i Sogn og Fjordane, at fylkestingene gjør mange en stor urett ved å «redusere Vestlandet til noe mye mindre enn det er».

– Navn engasjerer. Verst er det når mange føler de blir frarøvet både navn og identitet. Selv om Hordaland og Sogn og Fjordane viser til at også Rogaland og Møre og Romsdal var invitert inn i storregionen, setter de to fylkene nå resten av Vestlandet på sidelinjen, skriver avisen.

Rogalands Avis i Stavanger antyder at politikerne nordpå driver med «villedende markedsføring» gjennom vedtaket.

– Det er mulig fylkespolitikerne i det såkalte Vestlandet mener folk i Møre og Romsdal er reservetrøndere og vi rogalendinger er kvasisørlendinger, skriver avisen i sin leder tirsdag.

– Kunnskapsløst

Senterpartipolitiker Ole Sverre Bjørndal, som sitter i bystyret i Bergen, trekker paralleller til om en østlandsregion hadde funnet på å kalle seg for Norge.

– Det er både historieløst og kunnskapsløst, sier han til Sunnmørsposten og spør om dette norgeshistoriens største navneran.

Det er Stortinget som skal ta den endelige avgjørelsen om hva det sammenslåtte fylket får hete. I forkant av dette skal Språkrådet gi en offisiell uttalelse.

Språkrådets direktør Åse Wetås har allerede vist sin skepsis til navnet i en kronikk i Aftenposten, skrevet sammen med Botolv Helleland i mars i år.

– Å avgrense Vestlandet til det som i dag er to fylker, bryter med tradisjonell språkbruk. Det vil oppstå en uheldig dobbeltbetydning om Vestlandet både skal være navn på et nytt storfylke og på landsdelen som i dag går over fire fylker, sier hun.

– Alle var invitert

Ifølge Bergens Tidende forsvarer de to fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane navnevalget.

– Navnet måtte bli Vestlandet. Vi bor på det sentrale Vestlandet. Det er dette som er identiteten vår og som har preget vår oppvekst. Jeg synes det er et godt navn. Vi tar en posisjon, sa fylkesordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane etter vedtaket.

Fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, viser til at rogalendinger og møringer kan takke seg selv, siden de ikke ville være med i den nye regionen.

– Alle var invitert til å være med. Møre og Romsdal sa med en gang at de ikke ville være med, mens Rogaland var med fram til intensjonsavtalen forelå og stemte nei. Alle har fått samme muligheten, sier hun.

