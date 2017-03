Full splid i Høyre om eggdonasjon

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Høyre er splittet i spørsmålet om man skal tillate eggdonasjon i Norge. Fredag skal den omstridte saken behandles av partiets landsmøte på Gardermoen.

Flertallet i Høyres redaksjonskomité vil tillate eggdonasjon, mens et mindretall i komiteen er sterkt uenig og krever at partiet sier nei.

Blant de som ønsker å tillate eggdonasjon, er Høyres kvinneforum.

«Tillate eggdonasjon i Norge under forutsetning av at barnet skal ha rett til å vite sitt genetiske opphav ved fylte 18 år», står det i deres forslag.

Følg Høyres landsmøte direkte nederst i saken.



Les også: Slik vil Erna Solberg vinne valget

Les også: Kåre Willoch taler på Høyres landsmøte

Høie: - Trenger mer tid



Helseminister Bent Høie (H) ber nå om at hele saken utsettes.

- Jeg mener at man bør diskutere dette sammen med en rekke andre nye problemstillinger som har dukket opp innenfor bioteknologiområdet, fordi det henger sammen med dette. Det har vi tid til, og derfor mener jeg at landsmøtet bør ta den diskusjonen neste gang som en del av arbeidet med et nytt prinsipprogram, sier Høie til Nettavisen.

- Hva tenker du om at det er så stor splid innad i Høyre i denne saken?

- Det er ingen overraskelse. Denne typen spørsmål skaper alltid engasjement i Høyre, men for et kunnskapsparti som Høyre mener jeg det ville være lurt for partiet å diskutere alle disse spørsmålene i en sammenheng før vi tar en endelig konklusjon, sier statsråden.



VIDEO: Slik vil Erna Solberg vinne valget





- Vil uansett ta flere år



- Men det er jo mange som venter på eggdonasjon. For dem er ett år til lenge?

- Ja, men denne saken kommer helt uavhengig av diskusjonen i Høyre. Det vil aldri bli endret på så kort tid. Først skal det fremmes en stortingsmelding som skal behandles av Stortinget. Etterpå skal det lages en lovendring som skal ut på høring, og så skal det tilbake til Stortinget. Det er uansett snakk om flere år før dette eventuelt blir endret, så Høyre har god tid til å diskutere dette på neste landsmøte, forklarer Høie.

Samtidig ber Venstre at Høyre avklarer sitt syn på eggdonasjon nå.

- Eggdonasjon er et av spørsmålene som de siste årene har vært mest omtalt i diskusjonen om bioteknologi. Å utsette denne saken enda en gang framfor å avklare den før valget, er dårlig gjort overfor velgerne, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V) til NTB.

Les også: Erna Solbergs store utfordring: - Velgerne ønsker seg noe nytt

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MER KUNNSKAP: Stortingsrepresentant Afshan Rafiq vil stemme for å utsette forslaget om å tillate eggdonasjon på Høyres landsmøte fredag. Hun etterlyser mer kunnskap om saken.



Rafiq: - Vanskelig sak



Høie får støtte av Høyres stortingsrepresentant Afshan Rafiq.



- Jeg tenker at vi bør ha en grundigere gjennomgang av hva vi egentlig skal gå for, og det grunnlaget vi har i dag synes jeg ikke er godt nok. Derfor støtter jeg helseminister Bent Høies i hans vurdering i denne saken, sier Rafiq til Nettavisen, og legger til:

- Vi trenger mer tid og kunnskap. Så jeg føler vurderingen til helseministeren er ganske klok, sier hun.

Rafiq vedgår at saken er vanskelig for Høyre.

- Dette er en vanskelig sak, og jeg tenker at det er en vanskelig sak for dem det gjelder. At et parti går grundig gjennom en slik verdisak, er veldig viktig for et parti som Høyre, sier hun.

Landsmøtet skal behandle saken fredag ettermiddag.



Les også: Solberg: – Stortingsvalget i 2017 blir et retningsvalg

Les også: - Erna hoppet over hovedpoenget

Følg Høyres landsmøte direkte: